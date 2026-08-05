Nowy "Spider-Man" miliarderem! Drugim najszybszym w historii kina

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pędzi przez kina w niczym błyskawica, w ekspresowym tempie pokonując kolejne niebotyczne box office'owe bariery. W poniedziałek jego globalne wpływy osiągnęły miliard dolarów.
Cały świat ogląda "Spider-Mana"
Tym samym "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" stał się drugim filmem w historii pod względem szybkości osiągnięcia granicy miliarda dolarów.
Potrzebował na to bowiem tylko sześciu dniu. Rekordzistą pozostaje "Avengers: Koniec gry"
.
Po poniedziałku na koncie widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" jest już 1 052,96 mln dolarów
. Z Ameryki pochodzi 407 milionów (jedna z czterech premier tego roku, którym udało się osiągnąć ten wynik). Z reszty świata pochodzi 645,8 mln dolarów. Tym samym na świecie jest już najlepiej sprzedającą się premierą tego roku
(dotychczasowym numerem jeden był "Michael
" z wynikiem niespełna 644 mln dolarów).
Globalnie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" jest jeszcze numerem dwa, ale już dziś będzie numerem jeden tegorocznej listy box office'u. Do pokonania pozostała bowiem tylko animacja "Toy Story 5"
, na której koncie jest 1 068,2 mln dolarów. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to trzeci film w historii marki, który ma na swoim koncie miliard dolarów
(oczywiście bez uwzględniania inflacji). Wcześniej granicę tę osiągnęły: "Spider-Man: Bez drogi do domu"
(1 921,2 mln dolarów) i "Spider-Man: Daleko od domu"
(1 132,3 mln dolarów).
10 najlepszych rynków filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" w poniedziałek:
USA: 407,2 mln dolarów
Chiny: 132,9 mln dolarów
Wielka Brytania: 55,6 mln dolarów
Meksyk: 43,6 mln dolarów
Indie: 35,4 mln dolarów
Francja: 31,4 mln dolarów
Korea Południowa: 28,0 mln dolarów
Brazylia: 27,7 mln dolarów
Australia: 23,4 mln dolarów
Niemcy: 22,5 mln dolarów
Movie się o filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"