"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" już przeszedł do historii. Pobił jeden z rekordów "Avengers: Końca gry"

Nowy "Spider-Man" rozpoczął podbój kin

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun

Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie - od czasu, gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.