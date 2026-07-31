"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" już przeszedł do historii. Pobił jeden z rekordów "Avengers: Końca gry"

"Spider Man: Całkiem nowy dzień" już przed właściwym weekendem otwarcia zapisał się w historii kina. Nowy film Marvel Studios i Sony zarobił lokalnie 72 mln dolarów podczas pokazów przedpremierowych, wliczając środowe seanse early access. To najlepszy wynik w historii.
Nowy "Spider-Man" rozpoczął podbój kin
Dotychczasowy rekord należał do "Avengers: Końca gry
", który w czwartkowych pokazach przedpremierowych w 2019 roku zgarnął 60 mln dolarów. Film następnie zakończył weekend z wynikiem 357 mln dolarów w Ameryce Północnej i 1,2 mld dolarów na całym świecie.
"Całkiem nowy dzień
" ma według prognoz zarobić w pierwszy weekend w Ameryce Północnej około 260–280 mln dolarów, co dałoby mu drugie największe otwarcie w historii - za "Końcem gry
", a przed "Spider-Manem: Bez drogi do domu
". Niektóre szacunki zakładają nawet przekroczenie granicy 300 mln dolarów. Sony przedstawia jednak znacznie ostrożniejsze prognozy, wynoszące 190–195 mln dolarów.
Poza Ameryką Północną film może dołożyć kolejne 275–300 mln dolarów. Dla porównania "Spider-Man: Bez drogi do domu
" rozpoczął międzynarodową dystrybucję od 327 mln dolarów, osiągając globalnie 587 mln dolarów w pierwszym weekendzie.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun
Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie - od czasu, gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.