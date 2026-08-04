"Spider-Man 5" jest już w planach. Marvel i Sony komentują przyszłość serii z Hollandem

Od wczoraj wiemy, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pobił rekord otwarcia należący od 2019 roku do "Avengers: Końca gry". Do przyszłości serii odnieśli się przedstawiciele Sony i Marvela.
Feige i Rothman zabierają głos Kevin Feige
(szef Marvel Studios) przyznał w rozmowie z Variety, że nie spodziewał się, że rekord "Końca gry
" zostanie pobity, ale nie mógły być szczęśliwszy, że tak się stało. Oczywiście tak imponujący wynik szybko wywołuje pytania o to, co dalej. Czy powstanie "Spider-Man 5"? Tom Rothman
, szef Sony Pictures, nie pozostawił w tej kwestii wątpliwości. Zapytany o kolejną część odpowiedział po prostu: "Tak".
Podobnie wypowiedział się Feige
, gdy zapytano go o dalsze filmy z Tomem Hollandem
w roli Petera Parkera
. Stwierdził, że "zawsze są plany" i jednocześnie zasugerował, że na kolejną solową przygodę Spider-Mana
trzeba będzie trochę poczekać. Dodał też, że Holland
i Zendaya
zasługują na odpoczynek.
Z kolei Rothman
nie jest gotowy obiecać na tym etapie, że Holland
na pewno powróci w kolejnej solowej części. Dodał jednak, że Sony bardzo chciałoby ponownie zobaczyć aktora jako Spider-Mana
. Sam Holland
też zresztą wyrażał taką chęć.
Na razie nie wiadomo więc, kiedy "Spider-Man 5" trafi do kin. Kalendarz Marvela na kolejne lata jest coraz bardziej zapełniony. Wśród planowanych projektów znajdują się m.in. "Ghost Rider
", "Black Panther III
" oraz nowi "X-Men
", a także "Avengers: Secret Wars
", gdzie - jak można przypuszczać - także pojawi się Spider-Man
. Z kolei jeszcze w tym roku obejrzymy "Avengers: Doomsday
".
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun