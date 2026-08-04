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"Spider-Man 5" jest już w planach. Marvel i Sony komentują przyszłość serii z Hollandem

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22+pobi%C5%82+rekord+%22Avengers%3A+Ko%C5%84ca+gry%22.+Kevin+Feige+i+Tom+Rothman+o+przysz%C5%82o%C5%9Bci+serii-167878
&quot;Spider-Man 5&quot; jest już w planach. Marvel i Sony komentują przyszłość serii z Hollandem
Od wczoraj wiemy, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pobił rekord otwarcia należący od 2019 roku do "Avengers: Końca gry". Do przyszłości serii odnieśli się przedstawiciele Sony i Marvela.

Feige i Rothman zabierają głos




Kevin Feige (szef Marvel Studios) przyznał w rozmowie z Variety, że nie spodziewał się, że rekord "Końca gry" zostanie pobity, ale nie mógły być szczęśliwszy, że tak się stało. Oczywiście tak imponujący wynik szybko wywołuje pytania o to, co dalej. Czy powstanie "Spider-Man 5"? Tom Rothman, szef Sony Pictures, nie pozostawił w tej kwestii wątpliwości. Zapytany o kolejną część odpowiedział po prostu: "Tak".

Podobnie wypowiedział się Feige, gdy zapytano go o dalsze filmy z Tomem Hollandem w roli Petera Parkera. Stwierdził, że "zawsze są plany" i jednocześnie zasugerował, że na kolejną solową przygodę Spider-Mana trzeba będzie trochę poczekać. Dodał też, że Holland i Zendaya zasługują na odpoczynek.

Z kolei Rothman nie jest gotowy obiecać na tym etapie, że Holland na pewno powróci w kolejnej solowej części. Dodał jednak, że Sony bardzo chciałoby ponownie zobaczyć aktora jako Spider-Mana. Sam Holland też zresztą wyrażał taką chęć. 

Na razie nie wiadomo więc, kiedy "Spider-Man 5" trafi do kin. Kalendarz Marvela na kolejne lata jest coraz bardziej zapełniony. Wśród planowanych projektów znajdują się m.in. "Ghost Rider", "Black Panther III" oraz nowi "X-Men", a także "Avengers: Secret Wars", gdzie - jak można przypuszczać - także pojawi się Spider-Man. Z kolei jeszcze w tym roku obejrzymy "Avengers: Doomsday".

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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