"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pobił rekord "Przebudzenia Mocy". To najbardziej kasowy film w historii USA

Stało się. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został najlepiej zarabiającym filmem w historii amerykańskiego box office'u. Produkcja z Tomem Hollandem i Zendayą zdetronizowała "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", które przez ostatnie 10 lat zajmowały pierwsze miejsce na liście.
Wiele sukcesów nowego "Spider-Mana"
We wtorek "Całkiem nowy dzień
" zarobił w kinach w USA kolejne 915 tysięcy dolarów. Dzięki temu jego łączny wynik wynosi obecnie 936,7 miliona dolarów. To wystarczyło, by przebić wynik "Przebudzenia Mocy" wynoszący 936,66 miliona dolarów.
Film w reżyserii Destina Daniela Crettona
trafił do amerykańskich kin 31 lipca i od początku ustanawia kolejne rekordy. Już podczas pierwszego weekendu otwarcia zarobił 360 milionów dolarów, co było najlepszym wynikiem w historii amerykańskiego box office'u. Produkcja odnotowała również rekordowe czwartkowe pokazy przedpremierowe, najlepszy piątek, najlepszy poniedziałek i najlepszy wtorek, a także najwyższy wynik pierwszego tygodnia.
"Całkiem nowy dzień
" był także najszybszym filmem, który przekroczył kolejne granice wpływów w USA. 400 milionów dolarów osiągnął w cztery dni, 500 milionów w siedem dni, 600 milionów w dziewięć dni, 700 milionów w 13 dni, 800 milionów w 19 dni, a 900 milionów w 36 dni. Produkcja przez sześć tygodni utrzymywała się na szczycie listy box office'u.
Na całym świecie "Całkiem nowy dzień
" zarobił już 2,45 miliarda dolarów. Daje mu to trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów w historii. Wyżej znajdują się jedynie "Avatar
" z wynikiem 2,92 miliarda dolarów oraz "Avengers: Koniec gry
", które zarobiło 2,799 miliarda. Ten ostatni tytuł powróci zresztą w tym miesiącu do kin, więc jego przewaga nad nowym "Spider-Manem
" może się jeszcze powiększyć.
Warto też przypomnieć, że "Całkiem nowy dzień
" zanotował globalne otwarcie na poziomie 932 milionów dolarów. To drugi najlepszy wynik w historii. Lepszy miał tylko "Koniec gry
", który w 2019 roku rozpoczął kinową karierę z wynikiem 1,22 miliarda dolarów.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun