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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pobił rekord "Przebudzenia Mocy". To najbardziej kasowy film w historii USA

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22+pobi%C5%82+rekord+%22Gwiezdnych+wojen%3A+Przebudzenia+Mocy%22.+To+najbardziej+kasowy+film+w+historii+USA-168635
&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot; pobił rekord &quot;Przebudzenia Mocy&quot;. To najbardziej kasowy film w historii USA
źródło: materialy promocyjne
Stało się. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" został najlepiej zarabiającym filmem w historii amerykańskiego box office'u. Produkcja z Tomem Hollandem i Zendayą zdetronizowała "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", które przez ostatnie 10 lat zajmowały pierwsze miejsce na liście.

Wiele sukcesów nowego "Spider-Mana"




We wtorek "Całkiem nowy dzień" zarobił w kinach w USA kolejne 915 tysięcy dolarów. Dzięki temu jego łączny wynik wynosi obecnie 936,7 miliona dolarów. To wystarczyło, by przebić wynik "Przebudzenia Mocy" wynoszący 936,66 miliona dolarów.

Film w reżyserii Destina Daniela Crettona trafił do amerykańskich kin 31 lipca i od początku ustanawia kolejne rekordy. Już podczas pierwszego weekendu otwarcia zarobił 360 milionów dolarów, co było najlepszym wynikiem w historii amerykańskiego box office'u. Produkcja odnotowała również rekordowe czwartkowe pokazy przedpremierowe, najlepszy piątek, najlepszy poniedziałek i najlepszy wtorek, a także najwyższy wynik pierwszego tygodnia.

"Całkiem nowy dzień" był także najszybszym filmem, który przekroczył kolejne granice wpływów w USA. 400 milionów dolarów osiągnął w cztery dni, 500 milionów w siedem dni, 600 milionów w dziewięć dni, 700 milionów w 13 dni, 800 milionów w 19 dni, a 900 milionów w 36 dni. Produkcja przez sześć tygodni utrzymywała się na szczycie listy box office'u. 

Na całym świecie "Całkiem nowy dzień" zarobił już 2,45 miliarda dolarów. Daje mu to trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów w historii. Wyżej znajdują się jedynie "Avatar" z wynikiem 2,92 miliarda dolarów oraz "Avengers: Koniec gry", które zarobiło 2,799 miliarda. Ten ostatni tytuł powróci zresztą w tym miesiącu do kin, więc jego przewaga nad nowym "Spider-Manem" może się jeszcze powiększyć. 

Warto też przypomnieć, że "Całkiem nowy dzień" zanotował globalne otwarcie na poziomie 932 milionów dolarów. To drugi najlepszy wynik w historii. Lepszy miał tylko "Koniec gry", który w 2019 roku rozpoczął kinową karierę z wynikiem 1,22 miliarda dolarów.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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