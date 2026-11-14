"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" powalczy o nominację do Oscara dla najlepszego filmu

Szef Sony Pictures Tom Rothman planuje zakrojoną na szeroką skalę kampanię oscarową na rzecz widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Jak ujawnił w rozmowie z serwisem Deadline, studio będzie zabiegać o nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy film".
Tom Rothman: Mamy do czynienia z wielkim filmem Rothman
jest przekonany, że najnowsza odsłona przygód człowieka-pająka zasługuje na wyróżnienie przed Akademię. - Ona powinna nagradzać wielkość - uważa prezes - Szczerze mówiąc, uważam, że mamy do czynienia z wielkim filmem. To powszechnie uznana opinia. Jeśli jednak ludzie jeszcze o tym nie myślą, zrobimy wszystko, żeby skłonić ich do zastanowienia się nad tym. Rothman dodał, że studia realizujące ambitne kino rozrywkowe powinny aktywnie zabiegać o jego uznanie. - Pytam ludzi: czy naprawdę twierdzicie, że w tym roku ukazało się dziesięć filmów lepszych od tego? - stwierdził.
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Tom Rothman z Destinem Danielem Crettonem i Tomem Hollandem
Jako argumenty na rzecz "Spider-Mana
" przywołał jego spektakularne wyniki finansowe oraz przychylne przyjęcie przez publiczność i krytyków. Zwrócił też uwagę na wysokie oceny w serwisie Rotten Tomatoes, a także na widzów, którzy wracali do kina na kolejne seanse. Jego zdaniem sukces komercyjny i artystyczna jakość nie muszą się wykluczać.
Prezes Sony podkreśla, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" wyróżnia się na tle innych produkcji superbohaterskich przede wszystkim sposobem opowiadania historii. Według niego finał filmu nie opiera się na wielkiej bitwie ani widowiskowej sekwencji akcji. Zamiast tego kulminacją jest rozmowa dwojga młodych ludzi siedzących na skraju łóżka i dzielących się najgłębszymi traumami. Rothman zwrócił również uwagę na obecność w ekipie twórcy "Short Term 12
" Destina Daniela Crettona
, sugerując, że film może zainteresować członków Akademii właśnie ze względu na emocjonalny wymiar opowieści. Określił go nawet jako pierwszy film superbohaterski, który jest przede wszystkim opowieścią o człowieku.
Sony nie zamierza ograniczać się do deklaracji. Rothman
zatrudnił konsultantów do spraw nagród i przygotowuje intensywną kampanię promocyjną. Jej ważnym elementem będą pokazy organizowane od okresu poprzedzającego Święto Dziękczynienia, spotkania z twórcami w ramach inicjatywy FYC (For Your Consideration) oraz wydarzenia dla przedstawicieli branży i osób kształtujących oscarowe trendy. W części z nich osobiście weźmie udział szef studia.
Dotychczas tylko dwóm produkcjom wywodzącym się z kina superbohaterskiego udało się zdobyć nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy film": "Czarnej Panterze
" z 2018 roku oraz "Jokerowi
" z 2019 roku.
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"