"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach z nową, dłuższą wersją. To dobra wiadomość dla mamy Rosario Dawson

Wczoraj informowaliśmy o tym, że według pojawiających się w amerykańskich mediach doniesień już na początku października rozpocznie się cyfrowa dystrybucja widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Jak się jednak okazuje, Sony nie skończyło jeszcze z kinową dystrybucją filmu.
Powrót do kin "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień"
Jak informuje portal Deadline, Sony szykuje powrót "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień"
do kin. "Powrót" brzmi tu trochę dziwnie, ponieważ film z kin jeszcze nie zniknął i wciąż zarabia miliony.
Jednak zdaniem Deadline Sony szykuje wersję rozszerzoną widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
. Fani będą mieli okazję zobaczyć sceny, które wycięto w trakcie montowania standardowej wersji kinowej.
Posłuchaj podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
To dobra wiadomość dla mamy Rosario Dawson
. Fani zobaczą wreszcie aktorkę, która powróciła w widowisku Destina Daniela Crettona
jako Claire Temple
. Dawson wcześniej zagrała tę postać w netfliksowych produkcjach "Jessica Jones
", "Daredevil
", "Luke Cage
", "Iron Fist
" i "The Defenders
". Jej scena została jednak wycięta. Aktorka na jednym ze spotkań z fanami opisała reakcję swojej mamy, która żałowała, że przez wycięcie Dawson
z ostatecznej wersji nie będzie mogła opublikować w mediach społecznościowych zdjęć, jakie zrobiła na planie widowiska. Teraz będzie wreszcie mogła to zrobić.
Portal Deadline nie podaje jednak, kiedy rozszerzona wersja widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
trafi do kin.
A tymczasem podstawowa wersja właśnie została pierwszym filmem w historii amerykańskiego box office'u z wpływami w wysokości co najmniej 950 milionów dolarów. Globalnie na dniach zostanie trzecim filmem w historii, którego wpływy przekroczą granicę 2,5 mld dolarów. Aktualnie brakuje mu niespełna 5 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień"