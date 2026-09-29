Newsy Filmy "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach z nową, dłuższą wersją. To dobra wiadomość dla mamy Rosario Dawson
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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w kinach z nową, dłuższą wersją. To dobra wiadomość dla mamy Rosario Dawson

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22+w+kinach+z+now%C4%85%2C+d%C5%82u%C5%BCsz%C4%85+wersj%C4%85.+To+dobra+wiadomo%C5%9B%C4%87+dla+mamy+Rosario+Dawson-168818
&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot; w kinach z nową, dłuższą wersją. To dobra wiadomość dla mamy Rosario Dawson
Wczoraj informowaliśmy o tym, że według pojawiających się w amerykańskich mediach doniesień już na początku października rozpocznie się cyfrowa dystrybucja widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Jak się jednak okazuje, Sony nie skończyło jeszcze z kinową dystrybucją filmu.

Powrót do kin "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień"



Jak informuje portal Deadline, Sony szykuje powrót "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień" do kin. "Powrót" brzmi tu trochę dziwnie, ponieważ film z kin jeszcze nie zniknął i wciąż zarabia miliony.

Jednak zdaniem Deadline Sony szykuje wersję rozszerzoną widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Fani będą mieli okazję zobaczyć sceny, które wycięto w trakcie montowania standardowej wersji kinowej.

Posłuchaj podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"





To dobra wiadomość dla mamy Rosario Dawson. Fani zobaczą wreszcie aktorkę, która powróciła w widowisku Destina Daniela Crettona jako Claire Temple. Dawson wcześniej zagrała tę postać w netfliksowych produkcjach "Jessica Jones", "Daredevil", "Luke Cage", "Iron Fist" i "The Defenders". Jej scena została jednak wycięta. Aktorka na jednym ze spotkań z fanami opisała reakcję swojej mamy, która żałowała, że przez wycięcie Dawson z ostatecznej wersji nie będzie mogła opublikować w mediach społecznościowych zdjęć, jakie zrobiła na planie widowiska. Teraz będzie wreszcie mogła to zrobić.

Portal Deadline nie podaje jednak, kiedy rozszerzona wersja widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafi do kin.

A tymczasem podstawowa wersja właśnie została pierwszym filmem w historii amerykańskiego box office'u z wpływami w wysokości co najmniej 950 milionów dolarów. Globalnie na dniach zostanie trzecim filmem w historii, którego wpływy przekroczą granicę 2,5 mld dolarów. Aktualnie brakuje mu niespełna 5 milionów dolarów.

Zwiastun filmu "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień"




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