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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" już dostępny w ofercie platform VOD

Informacja sponsorowana /
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&quot;Spider-Man: Całkiem nowy dzień&quot; już dostępny w ofercie platform VOD
Po rekordowym triumfie w kinach i świetnym przyjęciu przez widzów oraz krytyków "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trafia do VOD jako jedno z największych filmowych wydarzeń roku. Najnowsza odsłona przygód Petera Parkera, z Tomem Hollandem ponownie w kultowej roli oraz Zendayą powracającą jako MJ, zarobiła na świecie ponad 2,5 miliarda dolarów*, stając się jednym z najgłośniejszych kinowych hitów 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się widowiska pełnego spektakularnej akcji, emocji i osobistej historii Petera, który w świecie niepamiętającym jego poświęcenia musi zmierzyć się z nowym, niewidzialnym zagrożeniem. Film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest już dostępny do kupienia lub wypożyczenia w ofercie: Apple, Amazon Prime, Google Play, Megogo, P4, Player, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten TV, Sweet.tv, Vectra VOD oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa.

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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – premiera premium kinowego hitu z Tomem Hollandem i Zendayą w serwisach VOD


W filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Peter Parker żyje w świecie, który nie pamięta już ani jego twarzy, ani poświęcenia. Samotny, działający jako Spider-Man na pełen etat, patroluje Nowy Jork i próbuje pogodzić się z tym, że jego dawni przyjaciele ruszyli dalej bez niego. Narastająca presja wywołuje jednak w bohaterze zmianę, nad którą może nie zdołać zapanować. Paradoksalnie właśnie ta przemiana może okazać się kluczem do powstrzymania nowego, szokującego zagrożenia – przeciwnika tak potężnego, że nikt nie potrafi go nawet zobaczyć.

Za reżyserię filmu odpowiada Destin Daniel Cretton, twórca, który wnosi do widowiska świeżą energię, emocjonalną skalę i dynamiczne podejście do kina superbohaterskiego. W obsadzie, obok Toma Hollanda, znaleźli się Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Florence Pugh, Mark Ruffalo, Tramell Tillman oraz Marisa Tomei. To połączenie znanych twarzy, nowych bohaterów i zaskakujących powrotów sprawia, że film działa zarówno jako efektowny rozdział większego uniwersum, jak i bardziej osobista opowieść o dorosłym Peterze Parkerze.

© 2026 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & ™ 2026 MARVEL

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wyróżnia się widowiskową akcją, rozmachem realizacyjnym i emocjonalnym ciężarem, dzięki którym historia Petera Parkera zyskuje nowy, dojrzalszy wymiar. Recenzenci podkreślali, że film łączy spektakularne sekwencje pajęczych akrobacji z wyraźnie osobistą opowieścią o samotności, odpowiedzialności i nadziei, a występ Toma Hollanda uznawano za jeden z najmocniejszych w jego dotychczasowej przygodzie z rolą Spider-Mana. To pozytywna, pełna serca i energii odsłona serii, która przypomina, dlaczego Spider-Man pozostaje jednym z najbardziej lubianych bohaterów popkultury.

Film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest już dostępny do kupienia lub wypożyczenia w ofercie: Apple, Amazon Prime, Google Play, Megogo, P4, Player, Polsat Box Go, Premiery Canal+, Rakuten TV, Sweet.tv, Vectra VOD oraz usłudze VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa. Kup lub wypożycz na VOD!

* Żródło: dane na 4 października 2026r., https://www.boxofficemojo.com/release/rl2299756545/
Informacja sponsorowana

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