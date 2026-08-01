Box Office USA: Szalony wynik "Spider-Mana". Rekord otwarcia pobity

Optymistyczne prognozy box office'u widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" sprawdzają się. O zmęczeniu tym superbohaterem nie ma mowy. Widowisko Sony i Marvela właśnie pobiło amerykański rekord z dnia otwarcia.
Film "Avengers: Koniec gry" pokonany!
Dane z piątku nie są jeszcze w pełni znane. Szacunki mówi jednak o tym, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
zarobił tego dnia 97-98 milionów dolarów. Ponieważ do pierwszego dnia otwarcia dolicza się w Ameryce wpływy z przedpremierowych pokazów czwartkowych (oraz w tym przypadku nielicznych pokazów ze środy), to łączny wynik pierwszego dnia otwarcia wyniesie ok. 169-170 milionów dolarów
.
Jest to absolutny rekord w historii amerykańskiego box office'u. Dotychczasowym numerem jeden było widowisko Marvela "Avengers: Koniec gry"
. Jego wynik z pierwszego dnia otwarcia to 157,5 mln dolarów
. To przełożyło się na wynik weekendowy wynik otwarcia w wysokości 357,1 mln dolarów.
Większość najnowszych prognoz nie chce wskazać, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
pokona weekendowy wynik "Avengers: Koniec gry
". Mówi się jednak, że ma szansę zgarnąć nawet 330 milionów dolarów. Będzie to dopiero drugie otwarcie powyżej 300 milionów w historii Ameryki.
Przed premierą większość zgadzała się, że nowe przygody Spider-Mana stać na otwarcie w granicach 280 milionów dolarów.
Ile ostatecznie zarobi, przekonamy się w niedzielę.
Dzień otwarcia - najlepsze wyniki w historii USA
|#
|Tytuł
|Dzień otwarcia
|Weekend otwarcia
|Rok
|1
|Spider-Man: Całkiem nowy dzień
|$169-170
|?
|2026
|2
|Avengers: Koniec gry
|$157,5
|$357,1
|2019
|3
|Spider-Man: Bez drogi do domu
|$122,0
|$260,1
|2021
|4
|Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy
|$119,1
|$248,0
|2015
|5
|Avengers: Wojna bez granic
|$106,3
|$257,7
|2018
|6
|Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi
|$104,7
|$220,0
|2017
Oceniamy film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w programie "Movie się"