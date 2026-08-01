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Box Office USA: Szalony wynik "Spider-Mana". Rekord otwarcia pobity

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Box Office USA: Szalony wynik &quot;Spider-Mana&quot;. Rekord otwarcia pobity
Optymistyczne prognozy box office'u widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" sprawdzają się. O zmęczeniu tym superbohaterem nie ma mowy. Widowisko Sony i Marvela właśnie pobiło amerykański rekord z dnia otwarcia.

Film "Avengers: Koniec gry" pokonany!



Dane z piątku nie są jeszcze w pełni znane. Szacunki mówi jednak o tym, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zarobił tego dnia 97-98 milionów dolarów. Ponieważ do pierwszego dnia otwarcia dolicza się w Ameryce wpływy z przedpremierowych pokazów czwartkowych (oraz w tym przypadku nielicznych pokazów ze środy), to łączny wynik pierwszego dnia otwarcia wyniesie ok. 169-170 milionów dolarów.


Jest to absolutny rekord w historii amerykańskiego box office'u. Dotychczasowym numerem jeden było widowisko Marvela "Avengers: Koniec gry". Jego wynik z pierwszego dnia otwarcia to 157,5 mln dolarów. To przełożyło się na wynik weekendowy wynik otwarcia w wysokości 357,1 mln dolarów.

Większość najnowszych prognoz nie chce wskazać, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pokona weekendowy wynik "Avengers: Koniec gry". Mówi się jednak, że ma szansę zgarnąć nawet 330 milionów dolarów. Będzie to dopiero drugie otwarcie powyżej 300 milionów w historii Ameryki.

Przed premierą większość zgadzała się, że nowe przygody Spider-Mana stać na otwarcie w granicach 280 milionów dolarów.

Ile ostatecznie zarobi, przekonamy się w niedzielę.

Dzień otwarcia - najlepsze wyniki w historii USA


#TytułDzień otwarciaWeekend otwarciaRok
1Spider-Man: Całkiem nowy dzień$169-170?2026
2Avengers: Koniec gry$157,5$357,12019
3Spider-Man: Bez drogi do domu$122,0$260,12021
4Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy$119,1$248,02015
5Avengers: Wojna bez granic$106,3$257,72018
6Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi$104,7$220,02017


Oceniamy film "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w programie "Movie się"




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