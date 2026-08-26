Nowy "Spider-Man" lepszy niż "Avengers: Koniec gry". Kolejny kamień milowy za nami

W swoim spokojnym przemarszu przez kolejne rekordowe wyniki amerykańskiego oraz światowego zestawienia box-office "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" nadal się nie zatrzymuje. Portal Deadline informuje dziś o kolejnym, zdawałoby się nieprzekraczalnym kamieniu milowym, który film ma już za sobą. W swojej drodze na szczyt bohater pokonał wczoraj "Avengers: Koniec gry". Tym samym "Spider-Man" stał się drugą najbardziej dochodową produkcją w historii amerykańskiego (USA + Kanada) box-office'u.
"Spider-Man" numerem 2. w historii amerykańskiego kina
By pokonać "Avengers: Koniec gry
" w amerykańskich kinach, nowy "Spider-Man" potrzebował dokładnie 858,4 mln dolarów.
Film z Tomem Hollandem
w roli głównej przebił tę granicę wczoraj, wspinając się na drugą lokatę w historii amerykańskiego box-office'u. Pierwsze miejsce niewzruszenie zajmuje film "Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy
". Powrót do marki Star Wars przyniósł swego czasu dokładnie 936,662,225 dolarów z kin w USA oraz Kanadzie. Jest to nadal jedyny film, który przebił granicę 900 mln dolarów przychodu na rynku amerykańskim.
Imponujące zarobki na rynku lokalnym dopełnia znakomity wynik filmu na całym świecie. Deadline szacuje, że nowa przygoda Pająka zarobiła dotąd łącznie 2,23 mld dolarów.
Daje jej to 6. lokatę z zbiorze najlepiej zarabiających produkcji w historii kina – ledwie 40 mln dolarów od legendarnego "Titanica
" Jamesa Camerona
.
Optymiści wróżą, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" swoje jeszcze wywalczy – w najbliższym czasie na horyzoncie próżno szukać dużej kinowej premiery, która odwróciłaby uwagę od wygibasów Człowieka-Pająka. Jedynym przeciwnikiem wydaje się na tę chwilę "Gwiazdozbiór Psa
", który ma swoją premierę już w najbliższy weekend.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Recenzujemy film