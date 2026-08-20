"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" z rekordowym wynikiem w polskich kinach

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" bije rekordy popularności na całym świecie, w tym również w Polsce. Jak poinformowała nas firma dystrybucyjna UIP, film przekroczył właśnie granicę 2 milionów sprzedanych biletów, stając się najbardziej kasową ekranizacją komiksu Marvela w historii rodzimych kin.
Spider-Man władcą box office'u
Każda kolejna odsłona serii z Tomem Hollandem
cieszyła się w Polsce coraz większym powodzeniem. "Spider–Man: Homecoming
" w 2017 roku przyciągnął przed ekrany 493 247 widzów. Nakręcony dwa lata później "Spider–Man: Daleko od domu
" zebrał 850 080 widzów. Z kolei na "Spider–Mana: Bez drogi do domu
" sprzedano w 2021 roku 1 911 650 biletów.
Po zaledwie trzech tygodniach od premiery "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" ma już na swoim koncie 2,04 mld dolarów. Czyni to film Destina Daniela Crettona
najbardziej dochodowym tytułem tego roku, a także ósmą najbardziej kasową produkcją w dziejach X Muzy.
Akcja "Całkiem nowego dnia
" rozgrywa się cztery lata od finału "Bez drogi do domu
", gdy Peter Parker
z własnej woli wymazał się z życia i pamięci najbliższych. Gdy rosnąca presja zaczyna przytłaczać bohatera, prowadzi to do zaskakującej fizycznej przemiany, która zagraża jego istnieniu. Jakby tego było mało, już wkrótce przyjdzie mu się zmierzyć z tajemniczym, wyjątkowo potężnym przeciwnikiem.
W obsadzie filmu prócz Hollanda znaleźli się m.in. Zendaya
, Sadie Sink
, Jon Bernthal
, Jacob Batalon
oraz Mark Ruffalo
.
Tom Holland i Zendaya: Każde pokolenie potrzebuje swojego Spider-Mana