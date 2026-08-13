Najszybsze 700 milionów w historii amerykańskiego kina. "Spider-Man" z całkiem nowym rekordem

Ciężko połapać się w kolejnych rekordach bitych przez najnowszą odsłonę przygód Człowieka-Pająka. Dziś ta liczba "X" zamienia się jednak w "X+1": "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" przebił właśnie granicę 700 milionów dolarów na rynku krajowym (USA). I wiecie co? Tak, tak – zrobił to najszybciej w historii.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – rekord pobity
Rekord na amerykańskim rynku lokalnym został ustanowiony w środę: to właśnie wtedy wpływy z kas kin przebiły magiczną granicę 700 mln dolarów (konkretnie 704,5 miliona). Tym samym "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" stał się filmem, któremu sukces ten udało się osiągnąć najszybciej w historii. Wystarczyło mu do tego jedynie 13 dni. Rywali jednak nie miał za wielu: film jest siódmą produkcją w historii amerykańskiego przemysłu, której udało się przebić tę granicę.
A jak sytuacja wygląda poza granicami USA? Według doniesień portalu The Hollywood Reporter, "Całkiem nowy dzień
" właśnie przegonił wynik "Bez drogi do domu
", pokonując pułap 1,106 miliarda dolarów. W tej chwili "Całkiem nowy dzień
" plasuje się na 10. miejscu najlepiej oglądanych filmów na rynkach międzynarodowych (czyli poza USA i Kanadą). Po zsumowaniu obu wyników widzimy, że lada moment Spider-Manowi
uda się pobić magiczną granicę dwóch miliardów dolarów z globalnych wpływów. Jak dotąd nie udało się jej pokonać żadnemu filmowi poświęconemu jednemu bohaterowi Marvela. Wszyscy ci mędrcy, którzy twierdzili, że kina są martwe, niekoniecznie mają rację. Prawdę mówiąc, rynek kinowy przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit i jestem tym bardzo podekscytowany. Patrzę więc w przyszłość z ogromnym optymizmem
– powiedział szef wytwórni Sony Pictures, Tom Rothman
. I ma rację – to naprawdę znakomity rok dla kina. Dla porównania warto przypomnieć, że w 2025 roku żadna premiera nie osiągnęła w Ameryce wpływów w wysokości 500 milionów dolarów. Najbardziej kasowym filmem był "Zwierzogród 2
" z kwotą 428,1 mln dolarów.
Za kamerą nowego "Spider-Mana" stanął Destin Daniel Cretton
, reżyser "Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni
". Akcja filmu rozpoczyna się po wydarzeniach ze "Spider-Mana: Bez drogi do domu
", kiedy cały świat zapomniał o Peterze Parkerze. Mimo to bohater nie rezygnuje z walki z przestępczością. Tym razem musi zmierzyć się z tajemniczą istotą zagrażającą Nowemu Jorkowi, jednocześnie próbując poradzić sobie z coraz bardziej niestabilnymi, mutującymi mocami. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że MJ (Zendaya
) i Ned (Jacob Batalon
) nadal nie pamiętają, kim Parker naprawdę jest.
MOVIE SIĘ: "Całkiem nowy dzień" – zobacz naszą recenzję