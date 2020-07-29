Czy warto czekać na scenę po napisach w nowym "Spider-Manie"?

Od dziś prawie na całym świecie można już oglądać widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". I jak zwykle wszyscy zastanawiają się nad jednym: czy warto czekać na scenę po napisach. W sieci większość fanów jest zgodna: nie warto.
SPOILER. Co znalazło się w scenie po napisach filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?
Dlaczego scena po napisach rozczarowuje? Ponieważ nie wnosi nic nowego. Co prawda zapowiada przyszłość MCU
, ale jednocześnie jest to rzecz, którą wszyscy fani kinowego uniwersum Marvela doskonale znają.
Dodatkowo, informacje na temat tej sceny pojawiły się w sieci już półtora tygodnia temu. I okazuje się, że były to prawdziwe przecieki. Stąd też można się teraz w sieci natknąć na takie opinie jak ta:
Żeby zobaczyć scenę po napisach, musicie poczekać do samego końca filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
".
Co w niej się znajduje?
Niewiele poza ekranem aplikacji Spider-Tracker
, która wskazuje nową lokalizację Spider-Mana
. Potwierdza ona, że bohatera nie ma na Ziemi, lecz jest w kosmosie. Pojawia się też napis informujący o tym, że Spider-Man
powróci.
To wszystko. Scena nie daje odpowiedzi na kluczowe pytania takie jak: jak do tego doszło?
czy też gdzie się teraz znajduje?
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"