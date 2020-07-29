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Czy warto czekać na scenę po napisach w nowym "Spider-Manie"?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22.+Fani+rozczarowani+scen%C4%85+po+napisach-167812
Czy warto czekać na scenę po napisach w nowym &quot;Spider-Manie&quot;?
Od dziś prawie na całym świecie można już oglądać widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". I jak zwykle wszyscy zastanawiają się nad jednym: czy warto czekać na scenę po napisach. W sieci większość fanów jest zgodna: nie warto. 

SPOILER. Co znalazło się w scenie po napisach filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"?



Dlaczego scena po napisach rozczarowuje? Ponieważ nie wnosi nic nowego. Co prawda zapowiada przyszłość MCU, ale jednocześnie jest to rzecz, którą wszyscy fani kinowego uniwersum Marvela doskonale znają.

Dodatkowo, informacje na temat tej sceny pojawiły się w sieci już półtora tygodnia temu. I okazuje się, że były to prawdziwe przecieki. Stąd też można się teraz w sieci natknąć na takie opinie jak ta:


Żeby zobaczyć scenę po napisach, musicie poczekać do samego końca filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". 

Co w niej się znajduje?

Niewiele poza ekranem aplikacji Spider-Tracker, która wskazuje nową lokalizację Spider-Mana. Potwierdza ona, że bohatera nie ma na Ziemi, lecz jest w kosmosie. Pojawia się też napis informujący o tym, że Spider-Man powróci.

To wszystko. Scena nie daje odpowiedzi na kluczowe pytania takie jak: jak do tego doszło? czy też gdzie się teraz znajduje?

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"




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