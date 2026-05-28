"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma być wyjątkowy. Twórcy wyjaśniają dlaczego

Zbliża się premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", a magazyn Empire opublikował nowe graficzne materiały z tego widowiska. Pojawiły się też wypowiedzi twórców, którzy zapewniają, że nadchodząca produkcja będzie najbardziej "klasycznym" filmem o Spider-Manie w całym MCU.
Jaki będzie nowy "Spider-Man"?
Po wydarzeniach ze "Spider-Mana: Bez drogi do domu
" świat nie pamięta już, kim jest Peter Parker
. Bohater został odcięty od najbliższych mu osób, w tym MJ
granej przez Zendayę
, i działa samotnie jako nowojorski Spider-Man
. Szef Marvel Studios Kevin Feige
stwierdził, że właśnie to pozwoliło twórcom wrócić do najbardziej komiksowej wersji bohatera.To pierwszy film o Spider-Manie w MCU skupiony na klasycznych elementach tej postaci. Peter mieszka w smutnym, małym mieszkaniu, słucha policyjnego skanera i wychodzi na miasto, odpowiedzialnie wykorzystując swoje wielkie moce. Reżyser Destin Daniel Cretton podkreśla, że nowy film ma być bardziej kameralny i skoncentrowany na psychice bohatera.
Po utracie ciotki May
i Tony’ego Starka Peter
ma całkowicie zatracić się w byciu Spider-Manem
. Poświęca całe życie swojej pracy. To główny motyw filmu, z którym bardzo się utożsamiam. Wielu ludzi po stracie reaguje w ten sposób: "Mam to gdzieś. Będę tylko pracować". To oczywiście nie jest zdrowy stan.
Nowy film ma pokazać również zupełnie nowe oblicze mocy Spider-Mana
. Peter Parker
zacznie doświadczać tajemniczych zmian w swoim organizmie, które twórcy porównują do "pajęczego dojrzewania". Pomysł na ten motyw miał współtworzyć sam Tom Holland
.
Producentka Amy Pascal
dodaje z kolei, że choć widzowie mogą spodziewać się widowiskowych scen akcji, tym razem najważniejsze będą emocje.
Premiera filmu została zaplanowana na 31 lipca. Na ekranie pojawią się m.in. Tom Holland
, Zendaya
, Jacob Batalon
, Jon Bernthal
, Mark Ruffalo
i Sadie Sink
.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun filmu