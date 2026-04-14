"Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Co pokazało Sony na CinemaConie?

W Las Vegas ruszyło doroczne branżowe spotkanie CinemaCon, na którym przedstawiciele wielkich wytwórni i sieci kinowych spotykają się, by omawiać ofertę kinową na najbliższe miesiące. W poniedziałek o swoich planach mówiło Sony. Nie mogło więc zabraknąć prezentacji komiksowego widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".
Spider-Man na nowych plakatach
Prezentacji filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
dokonał szef studia Sony Tom Rothman. W Las Vegas pojawił się, ale tylko wirtualnie, także Tom Holland
, gwiazda widowiska.
Rothman twierdzi, że ten film różni się od wszystkich komiksowych produkcji, jakie zrobiło dotąd Sony. Z kolei Holland
zapowiada najbardziej emocjonalną opowieść i najbardziej dorosłą.
Zgromadzona publiczność zobaczyła dwa nowe plakaty, które trafiły do sieci i możecie je obejrzeć poniżej:
Peter Parker spotyka Neda i MJ. Co zobaczyli widzowie CinemaCon?
Zobaczyli także jedną z pierwszych scen filmu. Ta do sieci (przynajmniej oficjalnie) nie trafiła.
W pokazanej scenie Peter Parker natyka się na Neda, który właśnie kupuje alkohol. Ned oczywiście nie wie, kim jest Peter. Ten postanawia pójść za swoim byłym przyjacielem i tak trafia do niego na imprezę. Odkrywa, że Ned ma obsesję na punkcie Spider-Mana, śledzi jego działania w celu odkrycia jego prawdziwej tożsamości.
Na imprezie pojawia się też MJ, która w rozmowie z Nedem ujawnia, że dostała pracę, ale ją odrzuciła, ponieważ nie chce pracować w bezdusznej korporacji i woli poczekać na coś lepszego. MJ nie jest sama. Kiedy Peter widzi, jak się całuje, zrozpaczony ucieka. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
trafi do kin na całym świecie pod koniec lipca.
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"