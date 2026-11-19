"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wraca do amerykańskich kin. Film zarobił już 2,5 miliarda dolarów, ale zawsze przecież może zarobić więcej. Studio Sony ma jednak wabik na fanów. Pokazana zostanie bowiem dłuższa wersja widowiska – ze scenami, które wypadły w montażu. Zobaczymy więc m.in. Rosario Dawson, której rola padła ofiarą montażowych nożyc.
Rosario Dawson wraca jako Claire Temple u boku Spider-Mana
To całkiem nowy "Całkiem nowy dzień" z naszym przyjacielskim Spider-Manem z sąsiedztwa!
, napisała Rosario Dawson
na Instagramie, prezentując zdjęcie swojej postaci u boku Człowieka-Pająka. Jestem podekscytowana, że będę mogła zobaczyć ten bijący kolejne rekordy film na dużym ekranie (począwszy od 4 grudnia) w dłuższej wersji z nowymi scenami i niespodziankami
, dodała aktorka.
Z ujawnionego zdjęcia wynika, że Dawson
pojawi się w sekwencji, w której Spider-Man
trafia do szpitala. Aktorka wciela się tu ponownie w postać Claire Temple
, którą fani Marvela z pewnością pamiętają z netfliksowych seriali jako pielęgniarkę pomagającą nowojorskim superbohaterom. Dawson
wystąpiła jako Temple w takich produkcjach jak "Daredevil
", "Jessica Jones
", "Luke Cage
", "Iron Fist
" i "The Defenders
".
MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
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"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" – zwiastun
Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie - od czasu, gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.