"Spider-Man: Całkiem nowy dzień”: producentka wyjaśnia wybór przeciwniczki

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W najnowszym wywiadzie producentka serii "Spider-Man" Amy Pascal wyjaśniła, dlaczego postać grana przez Sadie Sink została wybrana na głównego antagonistę filmu "Całkiem nowy dzień".
Na pierwszy rzut oka Jean Grey
może wydawać się zaskakującym wyborem na przeciwniczkę Spider-Mana
. Okazuje się jednak, że decyzja twórców ma swoje uzasadnienie. Jednym z celów filmu jest przygotowanie gruntu pod reboot serii o X-Menach. Choć obecność Jean Grey
nie prowadzi bezpośrednio do historii o mutantach, stanowi ważny krok w budowaniu fundamentów pod przyszłe produkcje.
- Komiksy o X-Menach zawsze były mocno powiązane z resztą uniwersum - powiedziała Pascal
w rozmowie z serwisem Deadline - Nie wybraliśmy Jean Grey
dlatego, że jest członkinią X-Menów. Wybraliśmy ją, ponieważ Destin Daniel Cretton
przyszedł do nas i powiedział: „Jeśli chcemy opowiedzieć historię o ludziach, którzy czują się samotni i odizolowani mimo życia w świecie zaawansowanych technologii, musi ona dotyczyć przede wszystkim młodych ludzi. A jeśli chcemy pokazać, że budowanie relacji i prawdziwych więzi jest dziś najważniejsze, wiem, jak to zrobić”.
Producentka dodała również, że od początku zależało jej na antagoniście, z którym Peter Parker
mógłby dzielić podobne doświadczenia. - Pomyślałam, że wspaniale byłoby, gdyby naszym złoczyńcą został nastolatek, a nie kolejny potwór, z jakim Spider-Man
mierzył się już wcześniej - stwierdziła Pascal
- Najlepsze historie o Peterze Parkerze
to te, w których bohater i antagonista zmagają się z podobnymi problemami.
Ze względu na znakomite wyniki filmu w box office Amy Pascal
została również zapytana o rzekome "zmęczenie kinem superbohaterskim". - Nie wydaje mi się, żeby coś takiego istniało - uważa producentka - Jeśli zrobisz dobry film i opowiesz historię, z którą widzowie będą mogli się utożsamić, nadal będą chcieli ją obejrzeć. Ludzie oglądają filmy przede wszystkim emocjami. Idą do kina dla bohaterów, na których im zależy.
Według obecnych planów Sadie Sink
powróci jako Jean Grey w "Avengers: Secret Wars"
, a następnie ponownie wcieli się w tę bohaterkę w nowej odsłonie serii o X-Menach.
"Spider-Man: "Całkiem nowy dzień": zwiastun