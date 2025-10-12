Sieci powiązań. Spider-Man spotka Venoma na małym ekranie

Trwający w Nowym Jorku Comic Con zapewnił fanom Marvela nowe informacje na temat produkcji animowanych tworzonych obecnie przez studio. Ogłoszenia w tym zakresie dotyczyły dwóch ważnych serii: "X-Men '97" oraz "Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa". Seriale otrzymały swoje przybliżone daty premiery, a także nowe informacje fabularne. Najgłośniejszą z nich okazało się potwierdzenie, że naprzeciw animowanego Spider-Mana w drugim sezonie stanie Venom, którego wątek został zasygnalizowany w finale pierwszego sezonu.
Venom spotka Spider-Mana. Co wiemy?
Według informacji z panelu Marvel Animation na New York Comic Conie, kolejne sezony obu seriali ukażą się na platformie Disney+ już w przyszłym roku. Zwolennicy opowieści o mutantach będą mogli cieszyć się kontynuacją serii chwilę wcześniej – premiera drugiego sezonu "X-Men '97
" planowana jest bowiem na lato 2026.
Serial spotkał się z na tyle ciepłym przyjęciem wśród fanów, że Marvel już pracuje nad realizacją trzeciego sezonu, nie czekając na szeroki odbiór drugiego. Portal Comic Book Movie donosi, że uczestnicy konwentu mieli możliwość zobaczenia oficjalnego zwiastuna nadchodzącej kontynuacji serialu. Wierząc dziennikarzom, głównym zagrożeniem okaże się Apocalypse, pamiętany przez niektórych z aktorskiego filmu "X-Men: Apocalypse
".
Raptem kilka miesięcy później na platformie zadebiutuje z kolei drugi sezon serialu "Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa
". Z premierą planowaną na jesień 2026, kontynuacja ma owocować obecnością ikonicznych postaci z galerii przeciwników i sojuszników Człowieka-Pająka. Na małym ekranie zobaczymy Venoma
, Doktora Octopusa
, Skorpiona, Kameleona oraz Spider-Gwen. Do serialu powróci także Daredevil
, któremu głos użyczy ponownie Charlie Cox
. Fani mogą się również spodziewać powrotów rodziny Osbornów
oraz Nico Minoru.
Na platformie X Marvel Studios podzieliło się również oficjalnymi logotypami obu seriali. Prezentujemy je poniżej:
"X-Men '97" i "Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa" – o serialach
Przypomnijmy, że "X-Men '97
" to produkcja powstająca dla platformy streamingowej Disney+, która jest kontynuacją serialu "X-Men
", emitowanego od 1992 przez pięć sezonów. Jej bohaterowie, grupa mutantów, musi żyć w świecie, który boi się ich mocy. Niepewna przyszłość przynosi im jeszcze więcej niebezpieczeństw niż mogli się spodziewać.
Z kolei "Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa
" to animowany serial opowiadający o tym, jak Peter Parker
chce zostać prawdziwym bohaterem, choć ma przed sobą pełną wyzwań i niespodzianek drogę. W obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Colman Domingo
, Kari Wahlgren
, Hugh Dancy
, Charlie Cox
i Vincent D’Onofrio
. Showrunerem serialu jest Jeff Trammell
.
"Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa" – zwiastun