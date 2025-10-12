Newsy Seriale Sieci powiązań. Spider-Man spotka Venoma na małym ekranie
Seriale

Sieci powiązań. Spider-Man spotka Venoma na małym ekranie

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Man%3A+przyjazny+paj%C4%85k+z+s%C4%85siedztwa%22+i+%22X-Men+97%27%22+z+nowymi+sezonami+w+przysz%C5%82ym+roku.+Nowe+informacje+na+temat+produkcji-163349
Sieci powiązań. Spider-Man spotka Venoma na małym ekranie
źródło: Materiały prasowe
Trwający w Nowym Jorku Comic Con zapewnił fanom Marvela nowe informacje na temat produkcji animowanych tworzonych obecnie przez studio. Ogłoszenia w tym zakresie dotyczyły dwóch ważnych serii: "X-Men '97" oraz "Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa". Seriale otrzymały swoje przybliżone daty premiery, a także nowe informacje fabularne.  Najgłośniejszą z nich okazało się potwierdzenie, że naprzeciw animowanego Spider-Mana w drugim sezonie stanie Venom, którego wątek został zasygnalizowany w finale pierwszego sezonu. 

1262296_1.13.jpeg


Venom spotka Spider-Mana. Co wiemy?



Według informacji z panelu Marvel Animation na New York Comic Conie, kolejne sezony obu seriali ukażą się na platformie Disney+ już w przyszłym roku. Zwolennicy opowieści o mutantach będą mogli cieszyć się kontynuacją serii chwilę wcześniej – premiera drugiego sezonu "X-Men '97" planowana jest bowiem na lato 2026.

Serial spotkał się z na tyle ciepłym przyjęciem wśród fanów, że Marvel już pracuje nad realizacją trzeciego sezonu, nie czekając na szeroki odbiór drugiego. Portal Comic Book Movie donosi, że uczestnicy konwentu mieli możliwość zobaczenia oficjalnego zwiastuna nadchodzącej kontynuacji serialu. Wierząc dziennikarzom, głównym zagrożeniem okaże się Apocalypse, pamiętany przez niektórych z aktorskiego filmu "X-Men: Apocalypse".

Raptem kilka miesięcy później na platformie zadebiutuje z kolei drugi sezon serialu "Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa". Z premierą planowaną na jesień 2026, kontynuacja ma owocować obecnością ikonicznych postaci z galerii przeciwników i sojuszników Człowieka-Pająka. Na małym ekranie zobaczymy Venoma, Doktora Octopusa, Skorpiona, Kameleona oraz Spider-Gwen. Do serialu powróci także Daredevil, któremu głos użyczy ponownie Charlie Cox. Fani mogą się również spodziewać powrotów rodziny Osbornów oraz Nico Minoru.

Na platformie X Marvel Studios podzieliło się również oficjalnymi logotypami obu seriali. Prezentujemy je poniżej:




"X-Men '97" i "Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa" – o serialach



Przypomnijmy, że "X-Men '97" to produkcja powstająca dla platformy streamingowej Disney+, która jest kontynuacją serialu "X-Men", emitowanego od 1992 przez pięć sezonów. Jej bohaterowie, grupa mutantów, musi żyć w świecie, który boi się ich mocy. Niepewna przyszłość przynosi im jeszcze więcej niebezpieczeństw niż mogli się spodziewać. 

Z kolei "Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa" to animowany serial opowiadający o tym, jak Peter Parker chce zostać prawdziwym bohaterem, choć ma przed sobą pełną wyzwań i niespodzianek drogę. W obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Colman Domingo, Kari Wahlgren, Hugh Dancy, Charlie Cox i Vincent D’Onofrio. Showrunerem serialu jest Jeff Trammell.

"Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa" – zwiastun


Powiązane artykuły Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa

Zobacz wszystkie artykuły

X-Men '97  (2024)

 X-Men '97

Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa  (2025)

 Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa

Spider-Man  (1994)

 Spider-Man

X-Men  (1992)

 X-Men

Najnowsze Newsy

Seriale

Daredevil w nowym kostiumie na pierwszym zdjęciu z nowego sezonu

1 komentarz
Filmy

Filmowy "Mortal Kombat" zostanie z nami na dłużej

10 komentarzy
Filmy

Charli XCX znowu na ekranie. Tym razem w filmie Dakoty Johnson

1 komentarz
Filmy

Diane Keaton nie żyje. Niezapomniana "Annie Hall" odeszła w wieku 79 lat

74 komentarze
Filmy

Joseph Gordon-Levitt i Rachel McAdams zawalczą z AI

2 komentarze
Filmy

Gambit w "Avengers: Doomsday" – Channing Tatum o swoim występie

6 komentarzy
Seriale

To koniec "Yellowjackets". Sezon 4 będzie ostatnim

6 komentarzy