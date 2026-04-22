"Spider-Noir": Który plakat wolicie? Znamy długość odcinków

Spider-Noir czy Spider-Full-Kolor? Wasz wybór. W sieci zadebiutowały dwa nowe plakaty promujące serial, w którym w Człowieka-Pająka wciela się sam Nicolas Cage: jeden plakat czarno-biały, drugi kolorowy. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, jak długie będą kolejne odcinki pierwszego sezonu.
"Spider-Noir" na nowych plakatach
Dwie tonacje kolorystyczne plakatów odzwierciedlają naturę samego serialu: "Spider-Noir" będzie bowiem emitowany w dwóch wersjach, jednej czarno-białej, drugiej kolorowej.
Zobaczcie dwa nowe plakaty tej produkcji, na których tytułowy bohater przyjmuje pozę gotowego do akcji człekopająka: Do sieci wyciekły też informacje dotyczące metrażu kolejnych odcinków serialu.
Wygląda na to, że "Spider-Noir
" będzie oscylował w okolicach czterdziestominutowych epizodów. Odcinek 1 - 44 minut
Odcinek 2 - 40 minut
Odcinek 3 - 45 minut
Odcinek 4 - 47 minut
Odcinek 5 - 47 minut
Odcinek 6 - 40 minut
Odcinek 7 - 40 minut
Odcinek 8 - 46 minut
Serial zadebiutuje 27 maja
na platformie Prime Video.
Co wiemy o serialu "Spider-Noir"?
Punktem wyjścia dla serialu "Spider-Noir"
jest postać Petera Parkera
z lat 30., która pojawiła się w animacji "Spider-Man Uniwersum"
. Jednak na potrzeby serialu imię bohatera zmieniono na Ben Reilly. W komiksach jest to klon Parkera znany jako Scarlet-Spider. Co ciekawe, ta postać pojawia się w kontynuacji "Spider-Man Uniwersum
" i użyczał jej tam głosu Andy Samberg
.
"Spider-Noir" – zwiastun