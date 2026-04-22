Newsy Filmy "Spider-Noir": Który plakat wolicie? Znamy długość odcinków
"Spider-Noir": Który plakat wolicie? Znamy długość odcinków

&quot;Spider-Noir&quot;: Który plakat wolicie? Znamy długość odcinków
źródło: Materiały prasowe
Spider-Noir czy Spider-Full-Kolor? Wasz wybór. W sieci zadebiutowały dwa nowe plakaty promujące serial, w którym w Człowieka-Pająka wciela się sam Nicolas Cage: jeden plakat czarno-biały, drugi kolorowy. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, jak długie będą kolejne odcinki pierwszego sezonu.
    

"Spider-Noir" na nowych plakatach 



Dwie tonacje kolorystyczne plakatów odzwierciedlają naturę samego serialu: "Spider-Noir" będzie bowiem emitowany w dwóch wersjach, jednej czarno-białej, drugiej kolorowej. Zobaczcie dwa nowe plakaty tej produkcji, na których tytułowy bohater przyjmuje pozę gotowego do akcji człekopająka:   


Do sieci wyciekły też informacje dotyczące metrażu kolejnych odcinków serialu. Wygląda na to, że "Spider-Noir" będzie oscylował w okolicach czterdziestominutowych epizodów.

Odcinek 1 - 44 minut
Odcinek 2 - 40 minut
Odcinek 3 - 45 minut
Odcinek 4 - 47 minut
Odcinek 5 - 47 minut
Odcinek 6 - 40 minut
Odcinek 7 - 40 minut
Odcinek 8 - 46 minut

Serial zadebiutuje 27 maja na platformie Prime Video.

Co wiemy o serialu "Spider-Noir"?



Punktem wyjścia dla serialu "Spider-Noir" jest postać Petera Parkera z lat 30., która pojawiła się w animacji "Spider-Man Uniwersum". Jednak na potrzeby serialu imię bohatera zmieniono na Ben Reilly. W komiksach jest to klon Parkera znany jako Scarlet-Spider. Co ciekawe, ta postać pojawia się w kontynuacji "Spider-Man Uniwersum" i użyczał jej tam głosu Andy Samberg.  

"Spider-Noir" – zwiastun


Powiązane artykuły Spider-Noir

Zobacz wszystkie artykuły

Spider-Noir  (2026)

 Spider-Noir

Spider-Man  (2002)

 Spider-Man

Spider-Man: Homecoming  (2017)

 Spider-Man: Homecoming

Niesamowity Spider-Man  (2012)

 Niesamowity Spider-Man

Najnowsze Newsy

Inne Gry

Stało się! Microsoft obniża ceny Xbox Game Pass Ultimate i PC

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Thelma i Louise zapraszają na festiwal w Cannes

Recenzja: "Półbrat"– nowy serial twórcy "Reniferka" | HBO Max

Film ze Studia Munka SFP w Cannes! Michał Toczek powalczy o Złotą Palmę

2 komentarze
Filmy

Zagrał Rocky'ego z "Projektu Hail Mary". Powalczy o Oscara?

2 komentarze
Filmy Box office

"Drama" piątym najbardziej kasowym filmem studia A24

2 komentarze
Filmy

Groźny wypadek podczas prac nad "Jak wytresować smoka 2"

8 komentarzy