"Spider-Noir": zwiastun serialu Prime Video. Nicolas Cage jako detektyw i superbohater
Seriale / Multimedia

"Spider-Noir": zwiastun serialu Prime Video. Nicolas Cage jako detektyw i superbohater

autor: /
W trakcie odbywającego się w Meksyku konwentu CCXPMX26 Sony, Prime Video i MGM+ zaprezentowały nowy zwiastun serialu "Spider-Noir". Ekranizacja komiksu z Nicolasem Cage'em w tytułowej roli trafi na ekrany 27 maja.

"Spider-Noir": zobacz zwiastun




"Spider-Noir": fabuła i obsada



"Spider-Noir" opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, ale pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30. Po głęboko osobistej tragedii mężczyzna zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta. Co ciekawe,  "Spider-Noir" będzie dostępny w dwóch wersjach: czarno-białej (Authentic Black & White) oraz kolorowej (True-Hue Full Color).


W obsadzie prócz Cage'a znaleźli się także: Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston oraz Brendan Gleeson. Twórcami serialu są Oren Uziel i Steve Lightfoot

Zobacz wszystkie artykuły

