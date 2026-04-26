"Spider-Noir": zwiastun serialu Prime Video. Nicolas Cage jako detektyw i superbohater

W trakcie odbywającego się w Meksyku konwentu CCXPMX26 Sony, Prime Video i MGM+ zaprezentowały nowy zwiastun serialu "Spider-Noir". Ekranizacja komiksu z Nicolasem Cage'em w tytułowej roli trafi na ekrany 27 maja.
"Spider-Noir": zobacz zwiastun
"Spider-Noir": fabuła i obsada
" opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage
), doświadczonego, ale pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30. Po głęboko osobistej tragedii mężczyzna zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta. Co ciekawe, "Spider-Noir
" będzie dostępny w dwóch wersjach: czarno-białej (Authentic Black & White) oraz kolorowej (True-Hue Full Color).
W obsadzie prócz Cage'a znaleźli się także: Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez
, Abraham Popoola
, Jack Huston
oraz Brendan Gleeson
. Twórcami serialu są Oren Uziel
i Steve Lightfoot
.