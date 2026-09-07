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"Spider-Noir" bez 2. sezonu. Nicolas Cage komentuje decyzję

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&quot;Spider-Noir&quot; bez 2. sezonu. Nicolas Cage komentuje decyzję
Nicolas Cage skomentował niedawną decyzję Prime Video o rezygnacji z drugiego sezonu "Spider-Noir". Aktor, który w serialu wcielił się w detektywa Bena Reilly’ego, nie wydaje się jednak szczególnie rozczarowany skasowaniem produkcji.

Nicolas Cage nie martwi sie skasowaniem "Spider-Noir"




Cage stwierdził: Dla mnie jeden sezon jest idealny. Powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć za pomocą tego niebezpiecznego, innowacyjnego, pop-artowego Spider-Mana.

Reakcja aktora na decyzję Prime Video jest podobna do jego wcześniejszych wypowiedzi związanych z premierą "Spider-Noir". Cage już wtedy nie był pewien, czy serial otrzyma drugi sezon, ale podkreślał, że jest zadowolony z tego, co udało się osiągnąć podczas pierwszej serii. W maju mówił: Niezależnie od tego, czy do tego dojdzie, czy nie, wszyscy osiągnęliśmy to, co sobie założyliśmy, a sezon stoi na własnych nogach.

"Spider-Noir" był pierwszą rolą Cage’a w serialu telewizyjnym. Produkcja spotkała się z dobrym przyjęciem krytyków i widzów i otrzymała 11 nominacji do nagród Emmy, najwięcej spośród wszystkich produkcji Prime Video w 2026 roku. Na decyzję o zakończeniu serialu mogły wpłynąć jego wysokie koszty oraz oglądalność, która była przyzwoita, ale nie osiągnęła poziomu największych hitów platformy. "Spider-Noir" wyróżniał się nietypową formą dystrybucji - każdy odcinek przygotowano zarówno w kolorze, jak i w czerni i bieli.

Cage wcześniej opowiadał o inspiracjach stojących za jego rolą. Przygotowując się do zagrania Bena Reilly’ego, oglądał filmy z lat 30. i 40., w tym produkcje Howarda Hawksa, a także "Podwójne ubezpieczenie". Chciał połączyć styl aktorstwa tamtej epoki z komiksowym światem Spider-Mana.

Mimo zakończenia "Spider-Noir" Cage pozostaje związany z Prime Video. Kolejnym projektem aktora dla platformy jest film "Madden", w którym wciela się w legendarnego trenera futbolu amerykańskiego i komentatora Johna Maddena. Premiera produkcji odbędzie się 18 listopada.

"Spider-Noir" - zwiastun



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