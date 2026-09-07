"Spider-Noir" bez 2. sezonu. Nicolas Cage komentuje decyzję

Nicolas Cage skomentował niedawną decyzję Prime Video o rezygnacji z drugiego sezonu "Spider-Noir". Aktor, który w serialu wcielił się w detektywa Bena Reilly’ego, nie wydaje się jednak szczególnie rozczarowany skasowaniem produkcji.
Nicolas Cage nie martwi sie skasowaniem "Spider-Noir" Cage
stwierdził: Dla mnie jeden sezon jest idealny. Powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć za pomocą tego niebezpiecznego, innowacyjnego, pop-artowego Spider-Mana.
Reakcja aktora na decyzję Prime Video jest podobna do jego wcześniejszych wypowiedzi związanych z premierą "Spider-Noir
". Cage
już wtedy nie był pewien, czy serial otrzyma drugi sezon, ale podkreślał, że jest zadowolony z tego, co udało się osiągnąć podczas pierwszej serii. W maju mówił: Niezależnie od tego, czy do tego dojdzie, czy nie, wszyscy osiągnęliśmy to, co sobie założyliśmy, a sezon stoi na własnych nogach.
"Spider-Noir
" był pierwszą rolą Cage’a
w serialu telewizyjnym. Produkcja spotkała się z dobrym przyjęciem krytyków i widzów i otrzymała 11 nominacji do nagród Emmy
, najwięcej spośród wszystkich produkcji Prime Video w 2026 roku. Na decyzję o zakończeniu serialu mogły wpłynąć jego wysokie koszty oraz oglądalność, która była przyzwoita, ale nie osiągnęła poziomu największych hitów platformy. "Spider-Noir
" wyróżniał się nietypową formą dystrybucji - każdy odcinek przygotowano zarówno w kolorze, jak i w czerni i bieli. Cage
wcześniej opowiadał o inspiracjach stojących za jego rolą. Przygotowując się do zagrania Bena Reilly’ego, oglądał filmy z lat 30. i 40., w tym produkcje Howarda Hawksa
, a także "Podwójne ubezpieczenie
". Chciał połączyć styl aktorstwa tamtej epoki z komiksowym światem Spider-Mana
.
Mimo zakończenia "Spider-Noir
" Cage
pozostaje związany z Prime Video. Kolejnym projektem aktora dla platformy jest film "Madden
", w którym wciela się w legendarnego trenera futbolu amerykańskiego i komentatora Johna Maddena. Premiera produkcji odbędzie się 18 listopada.
"Spider-Noir" - zwiastun