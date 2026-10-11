"Spider-Noir" skasowano, bo Nicolas Cage jest anty-AI?

"Spider-Noir" był ciepło przyjęty i podobno całkiem dobrze się obejrzał, a jednak po pierwszym sezonie serial został skasowany. Nicolas Cage zasugerował, że powodem mogło być jego podejście do AI – sprzeczne z polityką Amazona.
Nicolas Cage krytykuje Amazona Amazon to bardzo przychylna AI firma, w kwocie 50 miliardów zainwestowanych w OpenAI. A ja nie jestem przychylnym AI aktorem, więc połączcie kropki
, powiedział aktor, który był gwiazdą serialu "Spider-Noir
" nakręconego dla platformy Prime Video. Nie podpisałem klauzuli pozwalającej na używanie AI przy "Spider-Noir". Prawdopodobnie nie będę z już więcej pracował z tym studiem. Ale to w porządku
, dodał. Muszę złapać się z tymi młodymi reżyserami z pokolenia Z. Robią to po swojemu, czy to przez YouTube'a czy coś innego. Robią to od zera i ręcznie. Chcę w to wejść
, przyznał Cage
, nawiązując do "Backrooms
" Kane'a Parsonsa
.
Aktor dodał też, że jego kolejnym projektem może być nowy sezon "Detektywa"
na HBO: Mój agent jest tam gdzieś i słucha. Czy to w porządku, że ogłaszam to tutaj po raz pierwszy?
"Spider-Noir" – zwiastun
"Spider-Noir
" to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage
), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.