Newsy Filmy "Spider-Noir" skasowano, bo Nicolas Cage jest anty-AI?
Filmy

"Spider-Noir" skasowano, bo Nicolas Cage jest anty-AI?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Spider-Noir%22+skasowano%2C+bo+Nicolas+Cage+jest+anty-AI-169038
&quot;Spider-Noir&quot; skasowano, bo Nicolas Cage jest anty-AI?
źródło: Forum
autor: MediaPunch / BACKGRID
"Spider-Noir" był ciepło przyjęty i podobno całkiem dobrze się obejrzał, a jednak po pierwszym sezonie serial został skasowany. Nicolas Cage zasugerował, że powodem mogło być jego podejście do AI – sprzeczne z polityką Amazona.
      

Nicolas Cage krytykuje Amazona



MV5BYjFlN2U4MGMtZThkMC00YjQyLTgxNDgtOGIyMjA2ODc5YTgxXkEyXkFqcGc@._V1_.jpg


Amazon to bardzo przychylna AI firma, w kwocie 50 miliardów zainwestowanych w OpenAI. A ja nie jestem przychylnym AI aktorem, więc połączcie kropki, powiedział aktor, który był gwiazdą serialu "Spider-Noir" nakręconego dla platformy Prime Video.
                 
Nie podpisałem klauzuli pozwalającej na używanie AI przy "Spider-Noir". Prawdopodobnie nie będę z już więcej pracował z tym studiem. Ale to w porządku, dodał.
     
Muszę złapać się z tymi młodymi reżyserami z pokolenia Z. Robią to po swojemu, czy to przez YouTube'a czy coś innego. Robią to od zera i ręcznie. Chcę w to wejść, przyznał Cage, nawiązując do "Backrooms" Kane'a Parsonsa.

Aktor dodał też, że jego kolejnym projektem może być nowy sezon "Detektywa" na HBO: Mój agent jest tam gdzieś i słucha. Czy to w porządku, że ogłaszam to tutaj po raz pierwszy?

"Spider-Noir" – zwiastun




"Spider-Noir" to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

Powiązane artykuły Spider-Noir

Zobacz wszystkie artykuły

Detektyw  (2014)

 Detektyw

Spider-Noir  (2026)

 Spider-Noir

Spider-Man  (2002)

 Spider-Man

Spider-Man: Homecoming  (2017)

 Spider-Man: Homecoming

Najnowsze Newsy

Filmy

Zamiast dyskusji o polityce sprowokowała dyskusję o AI

1 komentarz
Inne Filmy

Joseph Gordon-Levitt ostrzega przed AI w imieniu ONZ

4 komentarze
Seriale Multimedia

Yeoh i Schafer w świecie przyszłości. Zwiastun "Blade Runner 2099"

4 komentarze

Comedy Central świętuje 20 lat w Polsce

Inne Filmy

Megan Fox podjęła współpracę z twórcą Only Fans. Padły serwery

7 komentarzy
Filmy

Kontrowersyjny reżyser dostanie filmową biografię

2 komentarze
Filmy

Guillermo Del Toro kręci film o porwaniu swojego ojca?

2 komentarze