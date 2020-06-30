"Stamtąd": Twórca serialu ujawnia plan na finał. "Czwarty i piąty sezon to jedna historia"

Dobiegł końca czwarty sezon serialu "Stamtąd". Odcinek przygotował grunt pod ostatnią odsłonę historii, a twórca produkcji John Griffin ujawnił w nowym wywiadzie, że czwarty i piąty sezon od początku planowano jako dwie części jednej opowieści.
Twórca serialu o 4. i 5. sezonie Uwaga - poniżej szczegóły dotyczące finału 4. sezonu.
W rozmowie z MovieWeb Griffin
przyznał, że scenarzyści po raz pierwszy podeszli do dwóch sezonów jak do jednego rozdzielonego na dwie części. Jednocześnie zależało im, by czwarta odsłona nie sprawiała wrażenia, że jej celem jest wyłącznie wprowadzenie do finału: Jednym z największych wyzwań było potraktowanie czwartego i piątego sezonu jako jednej, dwuczęściowej historii. Czwarty sezon nie mógł być jedynie przygotowaniem do piątego, ale jednocześnie jego finał musiał doprowadzić bohaterów do punktu, z którego nie ma już odwrotu.
Finałowy odcinek czwartego sezonu zmienił sytuację mieszkańców tajemniczego miasteczka. Jedna z ważnych postaci zginęła, Fatima przeszła dramatyczną przemianę, a potwory zyskały jeszcze większą przewagę nad ludźmi. Mimo to twórcy wciąż pozostawili wiele pytań bez odpowiedzi. Widzowie nadal nie poznali prawdziwej natury tajemniczego Człowieka w Żółci, Chłopca w Bieli czy samych stworzeń nawiedzających miasteczko. O przemianie Fatimy opowiedziała także odtwórczyni tej roli Pegah Ghafoori. Aktorka przyznała, że czwarty sezon okazał się dla niej najbardziej wymagający zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym
. W rozmowie z Deadline stwierdziła: Fatima zaczynała serial jako osoba pełna nadziei i optymizmu, ale z czasem coraz mocniej wikłała się w najmroczniejsze tajemnice tego miejsca. Pod koniec czwartego sezonu uświadamia sobie, że aby ocalić przyjaciół, musi zaakceptować własny los i przejść potworną przemianę.
"Stamtąd
" zadebiutowało w 2022 roku i szybko zdobyło wierne grono fanów. Premiery finałowego sezonu możemy spodziewać się w przyszłym roku.
"Stamtąd" - zwiastun 4. sezonu