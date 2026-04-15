"Stamtąd" dobiega końca! Amazon zamawia piąty, ostatni sezon

Na kilka dni przed premierą czwartego sezonu serialu "Stamtąd" fani dostali smutną wiadomość. Otóż serial dobiegnie końca... na szczęście jeszcze nie teraz. Należąca do Amazonu platforma MGM+ zamówiła właśnie piąty sezon. I to on będzie ostatnim.
Twórcy "Stamtąd" opowiedzą całą historię, jaką sobie zaplanowali
Twórcą serialu jest John Griffin
, za kamerą większości odcinków stoi Jack Bender
, z kolei funkcję showrunnera pełni Jeff Pinkner
, który pracował przy "Zagubionych
".
Panowie tak komentują sytuację: Jesteśmy szalenie podekscytowani możliwością ogłoszenia, że właśnie rozpoczęliśmy prace nad piątym sezonem. A to oznacza, że dostaliśmy szansę doprowadzenia naszej historii do końca. To oznacza, że pytania znajdą odpowiedzi, a odpowiedzi zostaną zakwestionowane. A pomiędzy tym wszystkim znajdzie się miejsce na łzy i strach. "Stamtąd"
to opowieść o małym prowincjonalnym miasteczku w Ameryce, które staje się śmiertelną pułapką dla wszystkich przyjezdnych. Nie mogąc opuścić jego granic, bohaterowie budują niewielką społeczność. Żyją w obawie przed potworami, które po zmroku wychodzą na ulicę oraz w strachu przed pradawnym złem kryjącym się w okolicznych lasach.
Zwiastun 4. sezonu serialu "Stamtąd"