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"Star Trek": James McAvoy chciał serialu o młodym Picardzie, by znowu zagrać bohatera Patricka Stewarta

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Star+Trek%22%3A+James+McAvoy+chcia%C5%82+serialu+o+m%C5%82odym+Jean-Luku+Picardzie-169164
&quot;Star Trek&quot;: James McAvoy chciał serialu o młodym Picardzie, by znowu zagrać bohatera Patricka Stewarta
źródło: Getty Images
autor: Bravo
Nić łącząca Jamesa McAvoya z Patrickiem Stewartem okazuje się wyjątkowo silna. Po tym, gdy szkocki aktor zakończył swoją przygodę z franczyzą "X-Men", w której wcielał się w młodego Profesora Charlesa Xaviera, chciał ponoć zagrać innego bohatera odgrywanego w przeszłości przez Stewarta. Portal Deadline przytacza dziś niedawną rozmowę z McAvoyem, w której przyznaje, że swego czasu zaproponował producentom serial o... młodym Picardzie. Produkcja z uniwersum Star Treka miała być ponoć bliska realizacji, zanim problemy logistyczne nie pogrzebały jej w niebycie.

McAvoy chciał być młodym Picardem?



GettyImages-492603845.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris
James McAvoy i Patrick Stewart w 2014 roku


Jak wyjaśnia James McAvoy, producenci byli realnie zainteresowani stworzeniem serialu wokół losów młodego Jean-Luka Picarda. Ikoniczny bohater "Star Treka" nie dostał nigdy dotąd serii opowiadającej o czasach jego młodości – choć w pojedynczych odcinkach i retrospekcjach sięgaliśmy w przeszłość tej postaci, z małego ekranu znamy niemal wyłącznie jego dojrzałe losy. 

McAvoy chciał to zmienić. Jego projekt miał nosić tytuł "Bunt na Stargazerze" i – jak zauważają fani – bezpośrednio odnosić się do serii książek "Star Trek: Stargazer" i początków dowództwa Picarda tymże statkiem. W podcaście Happy Sad Confused McAvoy ujawnił ogólny zarys swojego wymarzonego projektu:

Miałem cały pomysł, który przedstawiłem ludziom odpowiedzialnym za "Star Treka", i niewiele brakowało, a byśmy to zrobili. Mam gotową całą historię o wczesnych latach Picarda. Bo wiecie, tak naprawdę jedyne, czego pragnę w swojej karierze, to granie młodszych wersji Patricka Stewarta – zażartował aktor, po czym dodał:

Miałem gotową całą historię o młodym Picardzie. Uwielbiam ją. Zaproponowałem ją jako zamknięty, pojedynczy sezon opowiadający o tym, jak objął dowództwo nad okrętem Stargazer, co się wtedy naprawdę wydarzyło i jaki sekret skrywał przez całą swoją karierę. Po prostu przedstawiłem to podczas rozmowy i byli zachwyceni, ale natrafiliśmy na problemy logistyczne, które uniemożliwiły realizację. Ale uwielbiam tę historię — czasami, gdy kładę się do łóżka, po prostu o niej rozmyślam.

Przypomnijmy, że postać Jean-Luka Picarda utożsamiamy przede wszystkim z osobą Patricka Stewarta. Aktor wcielał się w nią w serialu "Star Trek: Następne pokolenie" emitowanym w latach 1987–1994, a także w niedawnym "Star Trek: Picard", który został zakończony przed trzema laty.

"Star Trek: Picard" – zwiastun serialu



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Star Trek: Picard  (2020)

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