"Star Trek": Nieznane, nowe światy, znani bohaterowie. Kogo spotkamy w finale?

Zakończyły się zdjęcia do finałowego, piątego sezonu serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy". Jak podaje Hollywood Reporter, w ostatnim odcinku maja pojawić się dwaj bohaterowie znani z klasycznej serii.

"Star Trek": Kogo zobaczymy w finale "Nieznanych nowych światów"?


W "Nowych nieznanych światach" Thomas Jane wcieli się w dr. Leonarda "Bonesa" McCoya – głównego oficera medycznego na dowodzonym przez kapitana Jamesa Kirka USS Enerprise. W oryginalnej serii postać tę grał DeForest Kelley. McCoy często przyjmował rolę sumienia Kirka, w swoich argumentach stanowiąc kontrapunkt dla logiki reprezentowanej przez Spocka. Nowoczesną technologię traktował z rezerwą, a jako lekarz wierzył, że ludzkie ciało ma zdolność do regeneracji.

GettyImages-2236813625.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey

Debiutant Kai Murakami wcieli się z kolei w Hikaru Sulu – szefa działu astronautyki na USS Enterprise, którego w oryginalnym serialu grał George Takei. Do obowiązków bohatera należała ocena warunków panujących na obcych planetach, a co za tym idzie – podjęcie decyzji, czy i na jakich warunkach można się do nich zbliżyć. Pełnił też obowiązki trzeciego oficera i starszego sternika. 

Skąd znamy Thomasa Jane'a?


Thomas Jane to amerykański aktor najlepiej znany z roli Franka Castle'a w "Punisherze". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Bez twarzy", "Boogie Nights", "Piekielna głębia", "Podejrzany", "Łowca snów", "Scott Pilgrim kontra świat", "Zanim się obudzę", "1922", "Predator", "Nocny patrol" czy serial "The Expanse". Aktualnie jego filmografię zamyka western "Frontier Crucible". 

Zobacz zwiastun 3. sezonu "Nieznanych nowych światów"


Emisja trzeciego sezonu serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" zakończyła się we wrześniu tego roku. Przypominamy zwiastun: 


