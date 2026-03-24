"Akademia Gwiezdnej Floty" ukończona. To koniec serialu ze świata "Star Treka"

Fani kosmicznego świata "Star Treka" tracą kolejną serialową franczyzę. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, dzieląca publiczność "Akademia Gwiezdnej Floty" zostaje anulowana przez stację Paramount+.
To koniec "Akademii Gwiezdnej Floty"
Informacja ta trafia do widzów jeszcze w trakcie emisji pierwszego sezonu serialu w wielu krajach na całym świecie – w tym Polsce, gdzie lokalnym widzom pozostały ciągle dwa niewydane odcinki. Studio Paramount+ zapewnia, że będzie je po co oglądać – serial zakończy się bowiem nie po pierwszym, a po drugim sezonie, który został już nakręcony i jest w procesie postprodukcyjnym w kwaterach wytwórni. Jej włodarze nie chcą zmarnować posiadanego już materiału, ale trafiająca dziś do mediów informacja na pewno nie przysporzy "Akademii Gwiezdnej Floty
" tłumów nowych oglądających.
Koniec "Akademii Gwiezdnej Floty
" nie będzie na szczęście kresem telewizyjnych przygód z peryferii kosmosu. Choć obecnie żaden nowy "Star Trek
" nie znajduje się w produkcji, wytwórnia ma mieć nakręcone również dwa dodatkowe sezony "Nieznanych nowych światów
", które czekają na swoją emisję – pierwszy z nich trafi na streaming jeszcze w tym roku. Na wczesnym etapie prac koncepcyjnych ma się również znajdować nowa kinowa produkcja z uniwersum "Star Treka
".
Przypomnijmy, że w serialu "Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty
" widzowie mają okazję śledzić losy młodych kadetów, którzy połączeni wspólnym marzeniem o lepszej przyszłości uczą się, co naprawdę oznacza służba w Starfleet. Pod czujnym okiem wymagających instruktorów młodzi bohaterowie odkrywają, czym jest prawdziwe przywództwo, jak się rodzą przyjaźnie, rywalizacje, pierwsze miłości i jak stawić czoła nowemu wrogowi zagrażającemu nie tylko Akademii, ale także całej Federacji.
Główną gwiazdą serialu jest Holly Hunter
. Na ekranie towarzyszą jej Robert Picardo
, Bella Shepard
, Zoë Steiner
, Kerrice Brooks
i Stephen Colbert
. Showrunnerami produkcji były Gaia Violo
i Noga Landau
.