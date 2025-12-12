Newsy Gry "Star Wars" jak "Mass Effect"? Lucasfilm Games zatrudnia reżysera hitu Bioware do realizacji nowej gry
Variety
Lucasfilm Games wykorzystało czwartkową ceremonię Game Awards, by wręczyć fanom Gwiezdnych Wojen prezent. Otóż ogłoszono, że w przygotowaniu jest nowa gra osadzona w tym świecie.

Szykujcie się na "Star Wars: Fate of the Old Republic"



Nowa gra nosi tytuł "Star Wars: Fate of the Old Republic". Przygotuje ją Arcanaut Studios. Za tytuł odpowiadać będzie Casey Hudson, czyli reżyser trylogii "Mass Effect". Dwie dekady temu pracował też nad grą "Star Wars: Knights of the Old Republic".


"Star Wars: Fate of the Old Republic" pomyślane jest jako single-player. Będzie to RPG, w którym fabuła odgrywa najważniejszą rolę. Gracz wcieli się w postać obdarzoną Mocą, która przemierza galaktykę stojącą na krawędzi odrodzenia.

W grze "Star Wars: Fate of the Old Republic" opowiemy zupełnie nową i inną historię. Wykorzystując wszystko, czego nauczyliśmy się na przestrzeni lat, stworzymy przygodę pełną wyborów, opowieść o przeznaczeniu i odwiecznej walce światła z ciemnością. Móc ponownie pracować z Lucasfilm Games to spełnienie marzeń - mówi Casey Hudson w oficjalnym oświadczeniu.

Niestety na grę przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Tytuł jest bowiem dopiero na wczesnym etapie przygotowań.

Zapowiedź gry "Star Wars: Fate of the Old Republic"



1 komentarz
