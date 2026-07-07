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"Star Wars: Starfighter": Pierwsze spoilery plus... Eva Mendes?

Comic Book Movie / autor: /
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&quot;Star Wars: Starfighter&quot;: Pierwsze spoilery plus... Eva Mendes?
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Dotychczas nie wiedzieliśmy wiele o fabule planowanego na przyszły rok widowiska "Star Wars: Starfighter". W sieci pojawiły się jednak nowe informacje zdradzające, kogo gra Ryan Gosling, jaką planetę odwiedza w toku akcji jego bohater i jaka znana aktorka pojawia się gościnnie w filmie.

O czym opowie "Star Wars: Starfighter"?



GettyImages-654234312.jpg Getty Images © Alexander Tamargo

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Zaznaczmy: nowe szczegóły fabuły nie zostały oficjalnie potwierdzone. Ujawnił je twitterowy profil Making Star Wars, uznawany za zaufane źródło gwiezdnowojennych przecieków.

Akcja filmu toczy się po wydarzeniach z tzw. "Sagi Skywalkerów", czyli już po filmie "Skywalker. Odrodzenie". Ryan Gosling rzekomo wciela się w porównywaną do Hana Solo postać imieniem Cade, a Flynn Gray gra kogoś znanego jako Rone albo Ronin. Aktorzy podobno mają świetną ekranową chemię.   Bohater Goslinga dostał zadanie eskortowania dziecka – najprawdopodobniej postaci Graya – na planetę Adaria, gdzie znajduje się akademia lub azyl rycerzy Jedi. Miejsce określane jest jako "zielone i kwitnące", "inspirowane wschodnią Azją", pełne "fontann i roślinności", "chatek w stylu Tiki" i dużych mechanicznych elementów, prawdopodobnie sprzętu do lądowania.
    
Postać, którą gra Aaron Pierre, jest powiązana z tym sanktuarium. Wygląda na to, że jest to rycerz Jedi, zwłaszcza, że pojedynkuje się na miecze świetle z czarnym charakterem granym przez Mię Goth.

Rycerze Jedi, którzy pojawiają się w filmie, są najprawdopodobniej Padawanami: noszą beżowe tuniki podobne do stroju Obi-Wana Kenobiego z "Mrocznego widma".

W filmie pojawia się też podobno żona Goslinga, Eva Mendes. Aktorka wciela się w wystrojoną właścicielkę kantyny imieniem Belle. "Ma 650 lat, obcisłe złote spodnie, gorset oraz pelerynę".

W obsadzie są również Matt Smith, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams. Reżyseruje Shawn Levy.

Premierę filmu zaplanowano na 28 maja.

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