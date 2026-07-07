"Star Wars: Starfighter": Pierwsze spoilery plus... Eva Mendes?

Dotychczas nie wiedzieliśmy wiele o fabule planowanego na przyszły rok widowiska "Star Wars: Starfighter". W sieci pojawiły się jednak nowe informacje zdradzające, kogo gra Ryan Gosling, jaką planetę odwiedza w toku akcji jego bohater i jaka znana aktorka pojawia się gościnnie w filmie.
O czym opowie "Star Wars: Starfighter"?
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Zaznaczmy: nowe szczegóły fabuły nie zostały oficjalnie potwierdzone. Ujawnił je twitterowy profil Making Star Wars, uznawany za zaufane źródło gwiezdnowojennych przecieków.
Akcja filmu toczy się po wydarzeniach z tzw. "Sagi Skywalkerów", czyli już po filmie "Skywalker. Odrodzenie
". Ryan Gosling rzekomo wciela się w porównywaną do Hana Solo postać imieniem Cade, a Flynn Gray gra kogoś znanego jako Rone albo Ronin
. Aktorzy podobno mają świetną ekranową chemię. Bohater Goslinga dostał zadanie eskortowania dziecka – najprawdopodobniej postaci Graya – na planetę Adaria, gdzie znajduje się akademia lub azyl rycerzy Jedi.
Miejsce określane jest jako "zielone i kwitnące", "inspirowane wschodnią Azją", pełne "fontann i roślinności", "chatek w stylu Tiki" i dużych mechanicznych elementów, prawdopodobnie sprzętu do lądowania. Postać, którą gra Aaron Pierre, jest powiązana z tym sanktuarium. Wygląda na to, że jest to rycerz Jedi, zwłaszcza, że pojedynkuje się na miecze świetle z czarnym charakterem granym przez Mię Goth.
Rycerze Jedi, którzy pojawiają się w filmie, są najprawdopodobniej Padawanami: noszą beżowe tuniki podobne do stroju Obi-Wana Kenobiego
z "Mrocznego widma
".
W filmie pojawia się też podobno żona Goslinga
, Eva Mendes
. Aktorka wciela się w wystrojoną właścicielkę kantyny imieniem Belle.
"Ma 650 lat, obcisłe złote spodnie, gorset oraz pelerynę".
W obsadzie są również Matt Smith
, Simon Bird
, Jamael Westman
, Daniel Ings
i Amy Adams
. Reżyseruje Shawn Levy
.
Premierę filmu zaplanowano na 28 maja.
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