Ryan Gosling zaprasza na pokład "Starfightera"

Ryan Gosling ma słabość do kosmicznych projektów. Po "Pierwszym człowieku" i "Projekcie Hail Mary" przyszła pora na uniwersum Gwiezdnych wojen. Podczas trwających właśnie targów D-23 aktor zaprezentował fanom zbliżającego się "Starfightera".
Ryan Gosling prezentuje fanom fragment "Starfightera"
Akcja "Starfightera
" toczy się po wydarzeniach przedstawionych w filmie "Skywalker. Odrodzenie
", ale film nie jest powiązany z innymi odsłonami gwiezdnej sagi. Gosling
, który pojawił się na scenie w kurtce z Myszką Miki, nawiązał do początków swojej kariery, kiedy to występował w programie "Klub przyjaciół Myszki Miki
". Dużo zawdzięczam Disneyowi. A teraz, 30 lat później, wróciłem i ta firma znów odmieni moje życie
– powiedział. Następnie zmienił kurtkę na inną, z grafiką nawiązującą do granego przez niego w "Starfighterze
" bohatera – Kade'a Auberona. Aktor opisał go jako gościa ze złej strony galaktyki, którego los splata się z najszybszym starfighterem, jaki kiedykolwiek powstał.
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Następnie zaprezentował zgromadzonym fanom krótki fragment filmu. Materiał przedstawiał scenę, w której grany przez debiutanta Flynna Graya młody bohater odkrywa tytułowy statek. Auberon strofuje go, by niczego nie dotykał i tłumaczy, że to najszybszy myśliwiec, jaki kiedykolwiek powstał. Gdy chłopak mówi, że nigdy o nim nie słyszał, Auberon stwierdza: "Jest ku temu powód". Po tej wymianie zdań fani mogli zobaczyć napakowaną akcją sekwencję montażową pokazującą żeglujące po morzu okręty oraz typowe dla serii sceny w kosmosie.
Premiera "Starfightera
" zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku. Film reżyseruje Shawn Levy, a poza Goslingiem i Flynnem zobaczymy w nim m.in. Matta Smitha
, Mię Goth
, Aarona Pierre'a
i Amy Adams
.
Zobacz zwiastun "Projektu Hail Mary"
Aktualnie filmografię Ryana Goslinga
zamyka "Projekt Hail Mary
". Będący adaptacją książki Andy'ego Weira
film Phila Lorda
i Christophera Millera
jest jednym z największych hitów tego roku. Przypominamy zwiastun: