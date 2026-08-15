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Ryan Gosling zaprasza na pokład "Starfightera"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Star+Wars%3A+Starfighter%22%3A+Ryan+Gosling+i+Shawn+Levy+prezentuj%C4%85+fragment+filmu-168070
Ryan Gosling zaprasza na pokład &quot;Starfightera&quot;
źródło: materialy promocyjne
Ryan Gosling ma słabość do kosmicznych projektów. Po "Pierwszym człowieku" i "Projekcie Hail Mary" przyszła pora na uniwersum Gwiezdnych wojen. Podczas trwających właśnie targów D-23 aktor zaprezentował fanom zbliżającego się "Starfightera". 

Ryan Gosling prezentuje fanom fragment "Starfightera"



Akcja "Starfightera" toczy się po wydarzeniach przedstawionych w filmie "Skywalker. Odrodzenie", ale film nie jest powiązany z innymi odsłonami gwiezdnej sagi. Gosling, który pojawił się na scenie w kurtce z Myszką Miki, nawiązał do początków swojej kariery, kiedy to występował w programie "Klub przyjaciół Myszki Miki".  

Dużo zawdzięczam Disneyowi. A teraz, 30 lat później, wróciłem i ta firma znów odmieni moje życie – powiedział. Następnie zmienił kurtkę na inną, z grafiką nawiązującą do granego przez niego w "Starfighterze" bohatera – Kade'a Auberona. Aktor opisał go jako gościa ze złej strony galaktyki, którego los splata się z najszybszym starfighterem, jaki kiedykolwiek powstał. 


GettyImages-2290546431.jpg Getty Images © Jesse Grant
GettyImages-2290541558.jpg Getty Images © Kevin Mazur
GettyImages-2290545907.jpg Getty Images © Jesse Grant

Następnie zaprezentował zgromadzonym fanom krótki fragment filmu. Materiał przedstawiał scenę, w której grany przez debiutanta Flynna Graya młody bohater odkrywa tytułowy statek. Auberon strofuje go, by niczego nie dotykał i tłumaczy, że to najszybszy myśliwiec, jaki kiedykolwiek powstał. Gdy chłopak mówi, że nigdy o nim nie słyszał, Auberon stwierdza: "Jest ku temu powód". Po tej wymianie zdań fani mogli zobaczyć napakowaną akcją sekwencję montażową pokazującą żeglujące po morzu okręty oraz typowe dla serii sceny w kosmosie. 

Premiera "Starfightera" zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku. Film reżyseruje Shawn Levy, a poza Goslingiem i Flynnem zobaczymy w nim m.in. Matta Smitha, Mię Goth, Aarona Pierre'a i Amy Adams

Zobacz zwiastun "Projektu Hail Mary"


Aktualnie filmografię Ryana Goslinga zamyka "Projekt Hail Mary". Będący adaptacją książki Andy'ego Weira film Phila Lorda i Christophera Millera jest jednym z największych hitów tego roku. Przypominamy zwiastun: 


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