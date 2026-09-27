"Gwiezdne wojny X". Reżyser widowiska wybrany. To autor wielkich hitów Sony i Marvela

Lucasfilm wreszcie gotowe jest do realizacji kolejnego kinowego widowiska ze świata Star Wars. Tak w każdym razie wynika z nowych doniesień, które pojawiły się w amerykańskich mediach.
Trylogia Simona Kinberga jednak powstanie
Według portalu The Hollywood Reporter Lucasfilm właśnie wybrało reżysera widowiska "Star Wars Episode X"
. Będzie to Jon Watts
. Watts
jest oczywiście najlepiej znany jako reżyser hitów Sony i Marvela: "Spider-Man: Homecoming
", "Spider-Man: Daleko od domu
" oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu
". Jednak nie jest on nowicjuszem, jeśli chodzi o świat Star Wars. Jest bowiem scenarzystą serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków". Był też reżyserem dwóch odcinków.
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O samym projekcie wciąż niewiele wiadomo. "Star Wars Episode X" to pierwsza część trylogii, nad którą pracuje Simon Kinberg.
Pierwsze informacje o tej trylogii pojawiły się już w 2024 roku. "Star Wars Episode X" nie jest tytułem oficjalnym, lecz tak zaczęto projekt nazywać w amerykańskich mediach, ponieważ widowisko będzie kontynuować sagę rodziny Skywalkerów.
Podobno w filmie pojawi się Daisy Ridley
, która miałaby powrócić jako Rey Skywalker
.
Portal The Hollywood Reporter jednocześnie studzi entuzjazm fanów Star Wars
i podkreśla, że "Star Wars Episode X"
jest w fazie dewelopmentu i oficjalnie nie otrzymał jeszcze zielonego światła na realizację. Sam Lucasfilm na razie nie potwierdził też angażu Jona Wattsa
.
Od 2019 roku w kinach nie było żadnego nowego widowiska ze świata Star Wars
. To się zmieniło dopiero w tym roku za sprawą kontynuacji serialu "The Mandalorian
" pod tytułem "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
".
Zwiastun serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków"