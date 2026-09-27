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"Gwiezdne wojny X". Reżyser widowiska wybrany. To autor wielkich hitów Sony i Marvela

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Star+Wars+Episode+X%22.+Pierwszy+film+z+trylogii+Simona+Kinberga+nakr%C4%99ci+re%C5%BCyser+trzech+%22Spider-Man%C3%B3w%22%2C+Jon+Watts-168796
&quot;Gwiezdne wojny X&quot;. Reżyser widowiska wybrany. To autor wielkich hitów Sony i Marvela
Lucasfilm wreszcie gotowe jest do realizacji kolejnego kinowego widowiska ze świata Star Wars. Tak w każdym razie wynika z nowych doniesień, które pojawiły się w amerykańskich mediach.

Trylogia Simona Kinberga jednak powstanie



Według portalu The Hollywood Reporter Lucasfilm właśnie wybrało reżysera widowiska "Star Wars Episode X". Będzie to Jon Watts.

Watts jest oczywiście najlepiej znany jako reżyser hitów Sony i Marvela: "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Daleko od domu" oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu". Jednak nie jest on nowicjuszem, jeśli chodzi o świat Star Wars. Jest bowiem scenarzystą serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków". Był też reżyserem dwóch odcinków.

01.jpg Getty Images © Jeff Spicer


O samym projekcie wciąż niewiele wiadomo. "Star Wars Episode X" to pierwsza część trylogii, nad którą pracuje Simon Kinberg. Pierwsze informacje o tej trylogii pojawiły się już w 2024 roku. "Star Wars Episode X" nie jest tytułem oficjalnym, lecz tak zaczęto projekt nazywać w amerykańskich mediach, ponieważ widowisko będzie kontynuować sagę rodziny Skywalkerów. Podobno w filmie pojawi się Daisy Ridley, która miałaby powrócić jako Rey Skywalker.

Portal The Hollywood Reporter jednocześnie studzi entuzjazm fanów Star Wars i podkreśla, że "Star Wars Episode X" jest w fazie dewelopmentu i oficjalnie nie otrzymał jeszcze zielonego światła na realizację. Sam Lucasfilm na razie nie potwierdził też angażu Jona Wattsa.

Od 2019 roku w kinach nie było żadnego nowego widowiska ze świata Star Wars. To się zmieniło dopiero w tym roku za sprawą kontynuacji serialu "The Mandalorian" pod tytułem "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu".

Zwiastun serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków"




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