"Starman": Brendan Fraser poleci na Marsa?

Po Ryanie Goslingu w "Projekt Hail Mary" Brendan Fraser także nabrał ochoty na kosmiczne przygody. O tym przynajmniej dziś informują dziennikarze Deadline, donosząc, że projekt "Starmana", nowego filmu science fiction o próbach kolonizacji Czerwonej Planety, zostanie zaprezentowany międzynarodowym dystrybutorom przy okazji targów na festiwalu filmowym w Cannes.

Wierząc dziennikarzom, "Starman" przytoczy opowieść o wizjonerze Tomie Adamsie (Brendan Fraser), który jako pierwszy człowiek w historii organizuje załogową ekspedycję na Marsa. Jego sen o dokonaniu kolejnego kroku w rozwoju ludzkości zaprzepaszczą nieoczekiwane problemy z lotem. W konsekwencji mężczyzna zostaje osamotniony miliony kilometrów od Ziemi. Od tego momentu Adams musi rozpocząć dramatyczny wyścig z czasem, by przetrwać w nieskończonych czeluściach kosmosu. 

Reżyser filmu Josh Wakely


Reżyserią projektu zajmie się Josh Wakely – nagrodzony Emmy twórca między innymi animowanego serialu "Beat Bugs". On również odpowiada za powstanie filmowego scenariusza, który napisał na podstawie własnego pomysłu. "Starman" będzie produkowany przez studio Grace: A Storytelling Company, a wśród nazwisk zaangażowanych w niego producentów wykonawczych znajduje się między innymi David S. Goyer, scenarzysta filmu "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości". 

Zdjęcia do produkcji mają ruszyć jeszcze tego lata. W tej chwili nie wiadomo, kto oprócz Frasera pojawi się na wielkim ekranie – czy to na Ziemi, czy w przestrzeni kosmicznej.

