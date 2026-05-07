"Starman": Brendan Fraser poleci na Marsa?

Po Ryanie Goslingu w "Projekt Hail Mary" Brendan Fraser także nabrał ochoty na kosmiczne przygody. O tym przynajmniej dziś informują dziennikarze Deadline, donosząc, że projekt "Starmana", nowego filmu science fiction o próbach kolonizacji Czerwonej Planety, zostanie zaprezentowany międzynarodowym dystrybutorom przy okazji targów na festiwalu filmowym w Cannes.
"Starman" – co wiemy?
Wierząc dziennikarzom, "Starman" przytoczy opowieść o wizjonerze Tomie Adamsie (Brendan Fraser
), który jako pierwszy człowiek w historii organizuje załogową ekspedycję na Marsa. Jego sen o dokonaniu kolejnego kroku w rozwoju ludzkości zaprzepaszczą nieoczekiwane problemy z lotem. W konsekwencji mężczyzna zostaje osamotniony miliony kilometrów od Ziemi. Od tego momentu Adams musi rozpocząć dramatyczny wyścig z czasem, by przetrwać w nieskończonych czeluściach kosmosu.
Reżyserią projektu zajmie się Josh Wakely
– nagrodzony Emmy
twórca między innymi animowanego serialu "Beat Bugs
". On również odpowiada za powstanie filmowego scenariusza, który napisał na podstawie własnego pomysłu. "Starman" będzie produkowany przez studio Grace: A Storytelling Company, a wśród nazwisk zaangażowanych w niego producentów wykonawczych znajduje się między innymi David S. Goyer
, scenarzysta filmu "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości
".
Zdjęcia do produkcji mają ruszyć jeszcze tego lata. W tej chwili nie wiadomo, kto oprócz Frasera
pojawi się na wielkim ekranie – czy to na Ziemi, czy w przestrzeni kosmicznej.
