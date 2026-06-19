Jeff Daniels wspomoże Brendana Frasera w misji na Marsa

Nawet jeśli kosmos jest samotnym miejscem, nie można powiedzieć tego samego o obsadach kosmicznych widowisk filmowych. Dlatego też "Starman" – nowa produkcja science fiction z Brendanem Fraserem – w końcu otrzymuje nowe nazwisko, które wraz z gwiazdą "Wieloryba" za jakiś czas będzie sygnować filmowe plakaty.
"Starman" – co wiemy?
Dziennikarze portalu Deadline informują, że w obsadzie "Starmana"
zobaczymy również Jeffa Danielsa
– aktora pamiętanego choćby z "Purpurowej róży z Kairu
" Woody'ego Allena
. Przed dekadą Daniels
pojawił się w drugoplanowej roli w "Marsjaninie
" Ridleya Scotta
. Wierząc dziennikarzom, już niebawem po raz kolejny będzie doglądał ekspedycji na Marsa z poziomu ziemskiego centrum dowodzenia. Jego bohater będzie prywatnie również bliskim przyjacielem postaci Frasera
oraz jego biznesowym wspólnikiem.
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"Starman" przytoczy opowieść o wizjonerze Tomie Adamsie (Brendan Fraser
), który jako pierwszy człowiek w historii organizuje załogową ekspedycję na Marsa. Jego sen o dokonaniu kolejnego kroku w rozwoju ludzkości zaprzepaszczają nieoczekiwane problemy z lotem. W konsekwencji mężczyzna zostaje osamotniony miliony kilometrów od Ziemi. Od tego momentu Adams musi rozpocząć dramatyczny wyścig z czasem, by przetrwać w nieskończonych czeluściach kosmosu.
Reżyserią projektu zajmie się Josh Wakely
– nagrodzony Emmy
twórca między innymi animowanego serialu "Beat Bugs
". On również odpowiada za powstanie filmowego scenariusza, który napisał na podstawie własnego pomysłu. "Starman" będzie produkowany przez studio Grace: A Storytelling Company, a wśród nazwisk zaangażowanych w niego producentów wykonawczych znajduje się między innymi David S. Goyer
, scenarzysta filmu "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości
".
Zdjęcia do produkcji mają ruszyć jeszcze tego lata. W tej chwili nie wiadomo, kto oprócz Frasera
i Danielsa
pojawi się na wielkim ekranie – czy to na Ziemi, czy w przestrzeni kosmicznej.
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