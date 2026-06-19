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Jeff Daniels wspomoże Brendana Frasera w misji na Marsa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Starman%22%3A+Jeff+Daniels+wyst%C4%85pi+obok+Brendana+Frasera+w+filmie+o+misji+na+Marsa-167174
Jeff Daniels wspomoże Brendana Frasera w misji na Marsa
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
Nawet jeśli kosmos jest samotnym miejscem, nie można powiedzieć tego samego o obsadach kosmicznych widowisk filmowych. Dlatego też "Starman" – nowa produkcja science fiction z Brendanem Fraserem – w końcu otrzymuje nowe nazwisko, które wraz z gwiazdą "Wieloryba" za jakiś czas będzie sygnować filmowe plakaty. 

"Starman" – co wiemy?



Dziennikarze portalu Deadline informują, że w obsadzie "Starmana" zobaczymy również Jeffa Danielsa – aktora pamiętanego choćby z "Purpurowej róży z Kairu" Woody'ego Allena. Przed dekadą Daniels pojawił się w drugoplanowej roli w "Marsjaninie" Ridleya Scotta. Wierząc dziennikarzom, już niebawem po raz kolejny będzie doglądał ekspedycji na Marsa z poziomu ziemskiego centrum dowodzenia. Jego bohater będzie prywatnie również bliskim przyjacielem postaci Frasera oraz jego biznesowym wspólnikiem.

GettyImages-2277850029.jpg Getty Images © NBC


"Starman" przytoczy opowieść o wizjonerze Tomie Adamsie (Brendan Fraser), który jako pierwszy człowiek w historii organizuje załogową ekspedycję na Marsa. Jego sen o dokonaniu kolejnego kroku w rozwoju ludzkości zaprzepaszczają nieoczekiwane problemy z lotem. W konsekwencji mężczyzna zostaje osamotniony miliony kilometrów od Ziemi. Od tego momentu Adams musi rozpocząć dramatyczny wyścig z czasem, by przetrwać w nieskończonych czeluściach kosmosu. 

Reżyserią projektu zajmie się Josh Wakely – nagrodzony Emmy twórca między innymi animowanego serialu "Beat Bugs". On również odpowiada za powstanie filmowego scenariusza, który napisał na podstawie własnego pomysłu. "Starman" będzie produkowany przez studio Grace: A Storytelling Company, a wśród nazwisk zaangażowanych w niego producentów wykonawczych znajduje się między innymi David S. Goyer, scenarzysta filmu "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości". 

Zdjęcia do produkcji mają ruszyć jeszcze tego lata. W tej chwili nie wiadomo, kto oprócz Frasera i Danielsa pojawi się na wielkim ekranie – czy to na Ziemi, czy w przestrzeni kosmicznej.

"Projekt Hail Mary" – zwiastun filmu


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