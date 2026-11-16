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Podcast Freaks and Geeks: "Stary, kocham cię" – rom-kom, ale o kumpelstwie?

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Stary%2C+kocham+ci%C4%99%22+%28%22I+love+you%2C+man%22%29+%E2%80%93+podcast+Freaks+and+Geeks+Filmwebu+o+filmie-169680
Podcast Freaks and Geeks: &quot;Stary, kocham cię&quot; – rom-kom, ale o kumpelstwie?
źródło: materialy promocyjne
Już jutro startuje 17. edycja Tauron American Film Festival, na której Filmweb zawita z sekcją Freaks and Geeks – kontynuacją przeglądu arcydzieł komedii XXI wieku. Na wielkim ekranie pokażemy takie produkcje jak: "Wpadka", "Bracia przyrodni", "Boski chillout", "Druhny", "Idź twardo: historia Deweya Coxa" czy "Stary, kocham cię". Z tej okazji kuratorzy sekcji, Maciej Satora i Jan Lubaczewski, ponownie przybywają ze specjalnym okolicznościowym podcastem. W każdym z jego odcinków omówią jeden tytuł ze swojej sekcji. Cykl przedfestiwalowych podcastów kończą omówieniem filmu "Stary, kocham cię" – historii zażyłej męskiej przyjaźni opowiadanej narzędziami komedii romantycznej.

"Freaks and Geeks": Rozmawiamy o filmie "Stary, kocham cię"





Link do nowego odcinka podcastu w serwisie YouTube znajdziesz TUTAJ. Możesz posłuchać go także na Spotify oraz w aplikacji Apple Podcasts.

W ostatnim publikowanym przez festiwalem odcinku podcastu rozmawiamy o filmie, który w 2009 roku puentuje nurt chłopackiej komedii o przyjaźni w amerykańskim kinie – a tym samym cały przegląd Freaks and Geeks. "Stary, kocham cię" jest bowiem ostatecznym przykładem opowiadania o męsko-męskiej bliskości, jako że historia poznania, a potem zażyłej relacji Petera (Paul Rudd) i Sydneya (Jason Segel) zostaje przez twórców referowana poprzez konwencję... komedii romantycznej. Dzięki niej reżyser John Hamburg ma okazję wciągnąć na ekran wątpliwości, napięcia i intensywne emocje, które przeważnie pozostają w sferze męskiego tabu. Robi to poprzez wyjątkowy typ głównego bohatera: pozbawionego problemów w romantycznych relacjach, a jednak zupełnie bezradnego w próbach zbudowania przyjaźni z drugim mężczyzną.



17 edycja Tauron American Film Festival odbędzie się między 17 a 22 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Jan Lubaczewski oraz redaktor Filmwebu Maciej Satora, który napisał tekst kuratorski sekcji. Możecie przeczytać go KLIKAJĄC TUTAJ. Z tekstu dowiecie się więcej o misji i celach tego komediowego przeglądu.

"Stary, kocham cię" – zwiastun filmu





"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków



Tu znajdziecie poprzednie odcinki podcastu "Freaks and Geeks":
5) "Boski chillout" (TUTAJ)
4) "Bracia przyrodni" (TUTAJ)
3) "Druhny" (TUTAJ)
2) "Idź twardo: historia Deweya Coksa" (TUTAJ)
1) "Wpadka" (TUTAJ)

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