Podcast Freaks and Geeks: "Stary, kocham cię" – rom-kom, ale o kumpelstwie?

Już jutro startuje 17. edycja Tauron American Film Festival, na której Filmweb zawita z sekcją Freaks and Geeks – kontynuacją przeglądu arcydzieł komedii XXI wieku. Na wielkim ekranie pokażemy takie produkcje jak: "Wpadka", "Bracia przyrodni", "Boski chillout", "Druhny", "Idź twardo: historia Deweya Coxa" czy "Stary, kocham cię". Z tej okazji kuratorzy sekcji, Maciej Satora i Jan Lubaczewski, ponownie przybywają ze specjalnym okolicznościowym podcastem. W każdym z jego odcinków omówią jeden tytuł ze swojej sekcji. Cykl przedfestiwalowych podcastów kończą omówieniem filmu "Stary, kocham cię" – historii zażyłej męskiej przyjaźni opowiadanej narzędziami komedii romantycznej.
"Freaks and Geeks": Rozmawiamy o filmie "Stary, kocham cię"
Link do nowego odcinka podcastu w serwisie YouTube znajdziesz TUTAJ
. Możesz posłuchać go także na Spotify oraz w aplikacji Apple Podcasts.
W ostatnim publikowanym przez festiwalem odcinku podcastu rozmawiamy o filmie, który w 2009 roku puentuje nurt chłopackiej komedii o przyjaźni w amerykańskim kinie – a tym samym cały przegląd Freaks and Geeks. "Stary, kocham cię
" jest bowiem ostatecznym przykładem opowiadania o męsko-męskiej bliskości, jako że historia poznania, a potem zażyłej relacji Petera (Paul Rudd
) i Sydneya (Jason Segel
) zostaje przez twórców referowana poprzez konwencję... komedii romantycznej. Dzięki niej reżyser John Hamburg
ma okazję wciągnąć na ekran wątpliwości, napięcia i intensywne emocje, które przeważnie pozostają w sferze męskiego tabu. Robi to poprzez wyjątkowy typ głównego bohatera: pozbawionego problemów w romantycznych relacjach, a jednak zupełnie bezradnego w próbach zbudowania przyjaźni z drugim mężczyzną. 17 edycja Tauron American Film Festival
odbędzie się między 17 a 22 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Jan Lubaczewski oraz redaktor Filmwebu Maciej Satora, który napisał tekst kuratorski sekcji. Możecie przeczytać go KLIKAJĄC TUTAJ.
Z tekstu dowiecie się więcej o misji i celach tego komediowego przeglądu.
"Stary, kocham cię" – zwiastun filmu
"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków
Tu znajdziecie poprzednie odcinki podcastu "Freaks and Geeks":
5) "Boski chillout
" (TUTAJ
)
4) "Bracia przyrodni
" (TUTAJ
)
3) "Druhny
" (TUTAJ
)
2) "Idź twardo: historia Deweya Coksa
" (TUTAJ
)
1) "Wpadka
" (TUTAJ
)