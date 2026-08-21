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Wrócimy do "Sterling Point"? Prime Video podjęło decyzję

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Wrócimy do &quot;Sterling Point&quot;? Prime Video podjęło decyzję
źródło: materialy promocyjne
"Sterling Point" to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali w bibliotece Prime Video. Platforma podjęła decyzję dotyczącą dalszego losu serialu. 

Co dalej ze "Sterling Point"? Znamy decyzję Prime Video


Jak podaje Variety, drugi sezon "Sterling Point" dostał zielone światło. Prime Video podjęło decyzję zaledwie dwa tygodnie po debiucie serialu. Showrunnerka Megan Park (na zdjęciu niżej) skomentowała:

Uznanie i miłość, jaką nasz serial obdarzyła publiczność, przyniosło nam ogromną radość. Włożyliśmy mnóstwo pracy, aby był on jak najbardziej autentyczny, a obserwowanie reakcji widzów było ekscytujące. Nie możemy się doczekać, aby zanurzyć się głębiej w te postacie i stworzyć najlepszy drugi sezon w historii!

GettyImages-2199879543.jpg Getty Images © Emma McIntyre

O czym opowiada "Streling Point"? Zobacz zwiastun


Serial "Sterling Point" zadebiutował na Prime Video na początku sierpnia. Wszystkie osiem odcinków zostało udostępnionych od razu. Zobaczcie zwiastun:



Bohaterką "Sterling Point" jest 17-letnia Annie Jacobson (Ella Rubin), która mieszka w Nowym Jorku wraz z bratem bliźniakiem (Keen Ruffalo) i przybranym ojcem (Jay Duplass). Jej życie przewraca się do góry nogami, gdy dowiaduje się, że odziedziczyła po dziadku, którego nigdy nie poznała, odległą wyspę w Kanadzie. Dziewczyna zostaje wciągnięta w świat tajemnic i skomplikowanej historii swojej rodziny. 

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