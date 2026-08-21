Wrócimy do "Sterling Point"? Prime Video podjęło decyzję

"Sterling Point" to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali w bibliotece Prime Video. Platforma podjęła decyzję dotyczącą dalszego losu serialu.
Co dalej ze "Sterling Point"? Znamy decyzję Prime Video
Jak podaje Variety, drugi sezon "Sterling Point
" dostał zielone światło. Prime Video podjęło decyzję zaledwie dwa tygodnie po debiucie serialu. Showrunnerka Megan Park
(na zdjęciu niżej) skomentowała: Uznanie i miłość, jaką nasz serial obdarzyła publiczność, przyniosło nam ogromną radość. Włożyliśmy mnóstwo pracy, aby był on jak najbardziej autentyczny, a obserwowanie reakcji widzów było ekscytujące. Nie możemy się doczekać, aby zanurzyć się głębiej w te postacie i stworzyć najlepszy drugi sezon w historii!
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O czym opowiada "Streling Point"? Zobacz zwiastun
Serial "Sterling Point
" zadebiutował na Prime Video na początku sierpnia. Wszystkie osiem odcinków zostało udostępnionych od razu. Zobaczcie zwiastun:
Bohaterką "Sterling Point
" jest 17-letnia Annie Jacobson (Ella Rubin
), która mieszka w Nowym Jorku wraz z bratem bliźniakiem (Keen Ruffalo
) i przybranym ojcem (Jay Duplass
). Jej życie przewraca się do góry nogami, gdy dowiaduje się, że odziedziczyła po dziadku, którego nigdy nie poznała, odległą wyspę w Kanadzie. Dziewczyna zostaje wciągnięta w świat tajemnic i skomplikowanej historii swojej rodziny.