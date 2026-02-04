Newsy Filmy "Stradivarius": Edward Berger za sterami nowego filmu Netfliksa
VOD / Filmy

"Stradivarius": Edward Berger za sterami nowego filmu Netfliksa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Stradivarius%22%3A+Edward+Berger+za+sterami+nowego+filmu+Netfliksa-165023
&quot;Stradivarius&quot;: Edward Berger za sterami nowego filmu Netfliksa
źródło: Getty Images
autor: Unique Nicole
Edward Berger, który zrealizował dla Netfliksa m.in. oscarowe "Na Zachodzie bez zmian", został zaangażowany jako reżyser nowego projektu platformy. Tym razem będzie to dramat kostiumowy. 

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Co wiemy o "Stradivariusie"?


Scenariusz "Stradivariusa" napisze Itamar Moses – ceniony scenarzysta teatralny, laureat nagród Tony, który w swoim CV ma m.in. pracę przy serialu "Zakazane imperium". Akcja filmu będzie się toczyć w XVIII-wiecznych Włoszech, gdzie dwaj rywalizujący ze sobą lutnicy starają się stworzyć najdoskonalszy instrument.

GettyImages-2213563098.jpg Getty Images © Stephanie Augello
2025 rok. Itamar Moses podczas corocznego spotkania z nominowanymi do nagrody Tony

Skąd znamy Edwarda Bergera?


Edward Berger znany jest przede wszystkim jako reżyser nagrodzonego czterema Oscarami dramatu wojennego "Na Zachodzie bez zmian". Jego kolejny film – "Konklawe" – zdobył statuetkę za najlepszy scenariusz adaptowany. W jego CV znajdziemy też dramaty "Jack" i "Wszyscy, których kocham". Pracował również przy takich serialach jak "Terror", "Patrick Melrose" czy "Wysoki Sądzie".

Zobacz zwiastun "Ballady o drobnym karciarzu"


Aktualnie filmografię Bergera zamyka zrealizowana dla Netfliksa "Ballada o drobnym karciarzu" będąca adaptacją powieści Lawrence'a Osborne'a. Film z Colinem Farrellem w roli głównej zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Telluride. Przypominamy jego zwiastun: 



W ociekających blichtrem kasynach Makau hazardzista, uciekający przed przeszłością i długami, popada w fascynację tajemniczą kobietą, poznaną przy karcianym stole.

Powiązane artykuły Stradivarius

Zobacz wszystkie artykuły

Stradivarius  (2027)

 Stradivarius

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"The Last of Us": podmiana w obsadzie trzeciego sezonu

1 komentarz
Seriale

"Tajny informator": Gotowi na trzeci sezon?

Gry

Kratos z "God of War" będzie prowadzącym podcastu dzięki AI?

1 komentarz
Gry

"GTA 5" wciąż się sprzedaje. Co z "GTA 6"?

1 komentarz
VOD Seriale Gry

Czy serialowy "Fallout" odpowiada na palące pytanie dotyczące gry?

4 komentarze
VOD Inne Filmy

Trump, woke, kino. Szef platformy Netflix grillowany przez senatorów USA

11 komentarzy
Filmy

"Wichrowe wzgórza" z Robbie i Elordim to współczesny klasyk? Są pierwsze reakcje

11 komentarzy