"Stradivarius": Edward Berger za sterami nowego filmu Netfliksa

Edward Berger, który zrealizował dla Netfliksa m.in. oscarowe "Na Zachodzie bez zmian", został zaangażowany jako reżyser nowego projektu platformy. Tym razem będzie to dramat kostiumowy.
Co wiemy o "Stradivariusie"?
Scenariusz "Stradivariusa
" napisze Itamar Moses
– ceniony scenarzysta teatralny, laureat nagród Tony, który w swoim CV ma m.in. pracę przy serialu "Zakazane imperium
". Akcja filmu będzie się toczyć w XVIII-wiecznych Włoszech, gdzie dwaj rywalizujący ze sobą lutnicy starają się stworzyć najdoskonalszy instrument.
Skąd znamy Edwarda Bergera?Edward Berger
znany jest przede wszystkim jako reżyser nagrodzonego czterema Oscarami dramatu wojennego "Na Zachodzie bez zmian
". Jego kolejny film – "Konklawe
" – zdobył statuetkę za najlepszy scenariusz adaptowany. W jego CV znajdziemy też dramaty "Jack
" i "Wszyscy, których kocham
". Pracował również przy takich serialach jak "Terror
", "Patrick Melrose
" czy "Wysoki Sądzie
".
Aktualnie filmografię Bergera zamyka zrealizowana dla Netfliksa "Ballada o drobnym karciarzu
" będąca adaptacją powieści Lawrence'a Osborne'a
. Film z Colinem Farrellem
w roli głównej zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Telluride. Przypominamy jego zwiastun:
W ociekających blichtrem kasynach Makau hazardzista, uciekający przed przeszłością i długami, popada w fascynację tajemniczą kobietą, poznaną przy karcianym stole.