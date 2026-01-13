Newsy Filmy Twórcy "Stranger Things" zaczęli kręcić finał bez ukończonego scenariusza
Twórcy "Stranger Things" zaczęli kręcić finał bez ukończonego scenariusza

Wczoraj zadebiutował dokument "Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5", opowiadający o realizacji finałowego sezonu kultowego serialu. Sezonu, który spotkał się z mieszanym odbiorem fanów - finał rozczarował wielu widzów, którzy jeszcze długo żywili nadzieję, że Netflix w ramach niespodzianki pokaże sekretny odcinek serialu. Tymczasem dokument ujawnia, że i w przypadku ósmego odcinka twórcy mierzyli się z kłopotami.

Okazuje się, że ostatni odcinek, "The Rightside Up", zaczął być kręcony bez ukończonego scenariusza. W materiale twórcy i showrunnerzy - bracia Duffer - opowiadają, że produkcja sezonu i samego finału ruszyła, zanim zakończenie zostało zapisane. Nie tak, że nie wiemy, jakie będzie zakończenie. Wszystko jest zaplanowane. Musimy to jeszcze napisać, a czasu mamy mało. W połowie zdjęć potwierdzono, że scenariusz ósmego odcinka nadal nie był gotowy. W dokumencie możemy podpatrzeć, jak scenarzyści zastanawiają się np. jak ma wyglądać finałowa walka w Otchłani.
 
Asystentka produkcji Montana Maniscalco w pewnym momencie stwierdza: Kręcimy odcinek 8, który nie jest w pełni napisany. Uwaga, spoiler! Nie do końca wiemy, co się dzieje. Matt Duffer na planie przyznał: Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. Skakanie od razu do ósmego odcinka jest dziwne. Nie podoba mi się to. Było to przy okazji kręcenia scen w umyśle Vecny, które wymagały plenerowych zdjęć w okresie letnim. 

Dufferowie w dokumencie przyznają też, że presja była ogromna, a produkcja i Netflix bezustannie naciskały na nich w związku z ósmym odcinkiem. Bracia nazywają to najtrudniejszymi okolicznościami do pisania, z jakimi się zetknęli - nie tylko ze względu na to, że scenariusz musiał być dobry, lecz także przez to, jaki szum wytworzył się wokół. 

"Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5" - zwiastun dokumentu



