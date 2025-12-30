Newsy Seriale Multimedia "Stranger Things": oto zwiastun finałowego odcinka!
"Stranger Things": oto zwiastun finałowego odcinka!

Mamy przeczucie, że znaczna część z Was zakończy swoje imprezy sylwestrowe wizytą w Hawkins. 1 stycznia o godz. 2:00 czasu polskiego w serwisie Netflix zadebiutuje bowiem ostatni odcinek "Stranger Things". Poniżej prezentujemy Wam jego zwiastun.   

"Stranger Things": zwiastun ostatniego odcinka




Akcja finałowego sezonu rozgrywa się jesienią 1987 roku. Hawkins jest naznaczone skutkami otwarcia przejścia między wymiarami, a grupa bohaterów jednoczy się wokół jednego celu – odnaleźć i pokonać Vecnę. Problem w tym, że zniknął bez śladu. Rząd wprowadza wojskową kwarantannę, wzmacnia kontrolę nad miastem i rozpoczyna polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrycia się. Wraz ze zbliżającą się rocznicą zaginięcia Willa Byersa nad Hawkins znów gromadzą się ciemne chmury – nadchodzące starcie okaże się najgroźniejsze w historii.  





