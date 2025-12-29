"Stranger Things" otrzyma swój "Snyder Cut"? Fani domagają się jego ujawnienia

Choć ostatni sezon "Stranger Things" bije rekordy popularności, nie wszyscy widzowie są zadowoleni z kierunku, w którym na samym finiszu zdecydował się pójść serial. Oburzeni fani masowo domagają się ujawnienia innej wersji finałowych odcinków, które – ich zdaniem – zostały ukryte przed widownią. Stworzona przez nich petycja ma już ponad 300 tysięcy podpisów i liczba ta z każdą chwilą rośnie.
"Stranger Things" jak "Liga Sprawiedliwości" Zacka Snydera?
Widzowie serialu – tropem fanów Zacka Snydera
przed kilkoma laty – domagają się ujawnienia przez Netflix niewykorzystanych scen, które według protestujących zostały celowo usunięte z piątego sezonu serialu. Ich petycja udostępniona została do podpisania na stronie change.org – tej samej, na której miłośnicy "Gry o tron
" bezskutecznie domagali się poprawienia finałowego sezonu opowieści Pieśni Lodu i Ognia. Fani powinni mieć wpływ na kierunek, w którym rozwija się serial
– czytamy na stronie internetowej – Wszyscy są wyraźnie niezadowoleni z tej (drugiej) części 5. sezonu. Ilość wskazówek i informacji pochodzących od aktorów oraz z wywiadów nie zgadza się z wydarzeniami odcinków, które otrzymaliśmy. Chcemy, aby "Stranger Things" zostawiło po sobie dziedzictwo, a nie było postrzegane jako serial, któremu się to nie udało z powodu słabego scenariusza.
Portal MovieWeb dodaje, że rzekomo pominięte elementy fabularnie nie zostały wyłącznie wydedukowane przez fanów z wywiadów oraz materiałów promocyjnych. W ostatnich dniach internauci mieli otrzymać anonimowe dokumenty szczegółowo opisujące nakręcone sceny, które nie znalazły się w ostatecznej wersji sezonu. Wiele z nich znacząco rozwijało chociażby romantyczną relację pomiędzy Willem a Mikiem. Ich brak miał w szczególności rozwścieczyć fanów, niezadowolonych z niezręcznego sposobu, w jaki twórcy zdecydowali się poprowadzić ten wątek. Dowód tego niezadowolenia da się znaleźć w średniej ocen społeczności IMDB i Filmwebu na karcie siódmego odcinka piątego sezonu serialu – najniższej w całej historii "Stranger Things
".
Istnienie dokumentu zdążyło zdementować już kilka osób z obsady oraz ekipy "Stranger Things
". Wśród nich znalazł się chociażby aktor Randy Havens
, wcielający się w serialu w postać pana Clarke'a. Nie ma czegoś takiego jak "Snyder Cut" tego serialu. Proszę, nie wierzcie we wszystko, co jakiś przypadkowy koleś mówi wam w internecie
– napisał Havens
na swoim koncie w serwisie Instagram.
"Stranger Things" – zwiastun drugiej części 5. sezonu