Newsy Seriale "Stranger Things" otrzyma swój "Snyder Cut"? Fani domagają się jego ujawnienia
Seriale

"Stranger Things" otrzyma swój "Snyder Cut"? Fani domagają się jego ujawnienia

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Stranger+Things%22%3A+sezon+5.+budzi+kontrowersje.+Fani+domagaj%C4%85+si%C4%99%C2%A0innej+wersji+serialu-164530
&quot;Stranger Things&quot; otrzyma swój &quot;Snyder Cut&quot;? Fani domagają się jego ujawnienia
źródło: Getty Images
Choć ostatni sezon "Stranger Things" bije rekordy popularności, nie wszyscy widzowie są zadowoleni z kierunku, w którym na samym finiszu zdecydował się pójść serial. Oburzeni fani masowo domagają się ujawnienia innej wersji finałowych odcinków, które – ich zdaniem – zostały ukryte przed widownią. Stworzona przez nich petycja ma już ponad 300 tysięcy podpisów i liczba ta z każdą chwilą rośnie.



"Stranger Things" jak "Liga Sprawiedliwości" Zacka Snydera?



Widzowie serialu – tropem fanów Zacka Snydera przed kilkoma laty – domagają się ujawnienia przez Netflix niewykorzystanych scen, które według protestujących zostały celowo usunięte z piątego sezonu serialu. Ich petycja udostępniona została do podpisania na stronie change.org – tej samej, na której miłośnicy "Gry o tron" bezskutecznie domagali się poprawienia finałowego sezonu opowieści Pieśni Lodu i Ognia.

Fani powinni mieć wpływ na kierunek, w którym rozwija się serial – czytamy na stronie internetowej – Wszyscy są wyraźnie niezadowoleni z tej (drugiej) części 5. sezonu. Ilość wskazówek i informacji pochodzących od aktorów oraz z wywiadów nie zgadza się z wydarzeniami odcinków, które otrzymaliśmy. Chcemy, aby "Stranger Things" zostawiło po sobie dziedzictwo, a nie było postrzegane jako serial, któremu się to nie udało z powodu słabego scenariusza.



Portal MovieWeb dodaje, że rzekomo pominięte elementy fabularnie nie zostały wyłącznie wydedukowane przez fanów z wywiadów oraz materiałów promocyjnych. W ostatnich dniach internauci mieli otrzymać anonimowe dokumenty szczegółowo opisujące nakręcone sceny, które nie znalazły się w ostatecznej wersji sezonu. Wiele z nich znacząco rozwijało chociażby romantyczną relację pomiędzy Willem a Mikiem. Ich brak miał w szczególności rozwścieczyć fanów, niezadowolonych z niezręcznego sposobu, w jaki twórcy zdecydowali się poprowadzić ten wątek. Dowód tego niezadowolenia da się znaleźć w średniej ocen społeczności IMDB i Filmwebu na karcie siódmego odcinka piątego sezonu serialu – najniższej w całej historii "Stranger Things".

Istnienie dokumentu zdążyło zdementować już kilka osób z obsady oraz ekipy "Stranger Things". Wśród nich znalazł się chociażby aktor Randy Havens, wcielający się w serialu w postać pana Clarke'a.

Nie ma czegoś takiego jak "Snyder Cut" tego serialu. Proszę, nie wierzcie we wszystko, co jakiś przypadkowy koleś mówi wam w internecie – napisał Havens na swoim koncie w serwisie Instagram.

"Stranger Things" – zwiastun drugiej części 5. sezonu


Powiązane artykuły Stranger Things

Zobacz wszystkie artykuły

Stranger Things  (2016)

 Stranger Things

Beyond Stranger Things  (2017)

 Beyond Stranger Things

Stranger Things Tokio  (2023)

 Stranger Things Tokio

Stranger Things: Opowieści z '85  (2026)

 Stranger Things: Opowieści z '85

Najnowsze Newsy

Nie żyje Jacek Kulczycki. Producent miał 67 lat

Seriale

Malcolm i jego zwariowany świat wracają. Zobacz zapowiedź rebootu

2 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" rozgrzał widzów w te Święta

6 komentarzy
Inne Filmy

W którym horrorze mogła zagrać Jamie Lee Curtis przed "Halloween"?

5 komentarzy
Rankingi Filmy

Japonia rządzi! Najlepsze filmy akcji 2025 według użytkowników Filmwebu

16 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: Wielki "Avatar" (i "Marty" też)

37 komentarzy
Rankingi Filmy

Będą dreszcze na widok listy najlepszych horrorów 2025 według użytkowników Filmwebu?

41 komentarzy