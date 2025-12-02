Newsy Seriale Nowy sezon "Stranger Things" bije historyczny rekord platformy
Nowy sezon "Stranger Things" bije historyczny rekord platformy

Nowy sezon &quot;Stranger Things&quot; bije historyczny rekord platformy
Dokonało się: piąty sezon "Stranger Things" już teraz pobił imponujący rekord platformy Netflix. Żaden inny anglojęzyczny serial w jej historii nie zanotował takiej liczby widzów w trakcie premierowego tygodnia. Informacjami przed chwilą ekskluzywnie podzielił się serwis Deadline.

"Stranger Things" historycznym rekordzistą



Do pobicia rekordu serial "Stranger Things" potrzebował 59,6 mln odsłon, które zgromadziły łącznie cztery zaprezentowane ostatnio odcinki z finałowego sezonu serialu. Dotychczas palmę pierwszeństwa dzierżył pierwszy sezon serialu "Wednesday", który w pierwszym tygodniu obejrzało 56 mln widzów. 



Do ustanowionego rekordu należy dodać małe "ale" – ważne jest bowiem, że "Stranger Things" jest najchętniej oglądanym anglojęzycznym serialem platformy. Koreańskie "Squid Game" bije amerykańską produkcję w zestawieniu generalnym: jego drugi sezon w trakcie pierwszego tygodnia zdobył aż 68 mln odsłon. Rekord ten padł w grudniu zeszłego roku. 

Oba te tryumfy pokazują, że współczesne seriale streamingowe potrafią przez długi czas podtrzymywać zainteresowanie widza. Zarówno w przypadku rekordowego drugiego sezonu "Squid Game", jak i pierwszych rozdziałów nowego "Stranger Things", seriale wracały z nowymi odcinkami po trzech latach niebytu. Tak długa przerwa pomiędzy sezonami nijak nie przełożyła się na zanik zainteresowania. Wręcz przeciwnie – tęsknota odczuwana przez fanów została podtrzymana na tyle, by ci masowo rzucili się do nowych odcinków produkcji.

Kolejne odcinki "Stranger Things" trafią na Netfliksa 26 grudnia.

Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie "Stranger Things" bohaterowie staną oko w oko z jednym z najbardziej znanych i potężnych złoczyńców świata Dungeons & Dragons Vecną. Bój skomplikuje obecność wojska, które przejmie kontrolę nad miastem zarządzając jego kwarantannę...

"Stranger Things" sezon 5 – zwiastun



