Nowy sezon "Stranger Things" bije historyczny rekord platformy

Dokonało się: piąty sezon "Stranger Things" już teraz pobił imponujący rekord platformy Netflix. Żaden inny anglojęzyczny serial w jej historii nie zanotował takiej liczby widzów w trakcie premierowego tygodnia. Informacjami przed chwilą ekskluzywnie podzielił się serwis Deadline.
"Stranger Things" historycznym rekordzistą
Do pobicia rekordu serial "Stranger Things
" potrzebował 59,6 mln odsłon, które zgromadziły łącznie cztery zaprezentowane ostatnio odcinki z finałowego sezonu serialu. Dotychczas palmę pierwszeństwa dzierżył pierwszy sezon serialu "Wednesday
", który w pierwszym tygodniu obejrzało 56 mln widzów.
Do ustanowionego rekordu należy dodać małe "ale" – ważne jest bowiem, że "Stranger Things
" jest najchętniej oglądanym anglojęzycznym serialem platformy. Koreańskie "Squid Game
" bije amerykańską produkcję w zestawieniu generalnym: jego drugi sezon w trakcie pierwszego tygodnia zdobył aż 68 mln odsłon. Rekord ten padł w grudniu zeszłego roku.
Oba te tryumfy pokazują, że współczesne seriale streamingowe potrafią przez długi czas podtrzymywać zainteresowanie widza. Zarówno w przypadku rekordowego drugiego sezonu "Squid Game
", jak i pierwszych rozdziałów nowego "Stranger Things
", seriale wracały z nowymi odcinkami po trzech latach niebytu. Tak długa przerwa pomiędzy sezonami nijak nie przełożyła się na zanik zainteresowania. Wręcz przeciwnie – tęsknota odczuwana przez fanów została podtrzymana na tyle, by ci masowo rzucili się do nowych odcinków produkcji. Kolejne odcinki "Stranger Things" trafią na Netfliksa 26 grudnia.
Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie "Stranger Things
" bohaterowie staną oko w oko z jednym z najbardziej znanych i potężnych złoczyńców świata Dungeons & Dragons Vecną. Bój skomplikuje obecność wojska, które przejmie kontrolę nad miastem zarządzając jego kwarantannę...
"Stranger Things" sezon 5 – zwiastun