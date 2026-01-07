"Stranger Things": fani nie wierzą w finał. Ostatni odcinek serialu jeszcze nadejdzie?

Na tydzień od finału "Stranger Things" nie ustają mnożące się teorie dotyczące rozwiązań, na które twórcy zdecydowali się w ostatnim odcinku serialu. Jedna z nich zwraca na siebie jednak szczególną uwagę. Według niej twórcy przygotowali jeszcze jeden dodatkowy, specjalny odcinek serialu, który trafi do fanów na całym świecie dzisiejszej nocy. To co, jesteście gotowi na powrót do Hawkins?
Tajemniczy odcinek "Stranger Things" w drodze?
Oczywiście, teoria pochodzi wyłącznie z rozważań fanów i w żaden sposób nie została potwierdzona przez twórców serialu. Mimo tego, wielu obserwatorom wydaje się ona niezwykle przekonująca – na tyle, by prędko stała się viralem, zataczając kolejne kręgi po platformach społecznościowych.
Fani mieli znaleźć w finale "Stranger Things
" dowody na to, że w rzeczywistości w finale zwyciężył Vecna. Serialowy epilog miałby za to okazać się wyłącznie stworzoną przez niego wizją. W ostatnich dniach pełną listę wskazówek zebrał na swoim TikTokowym koncie użytkownik Andrewsvisual. 34 wymienione przez niego argumenty mają dowodzić, że ósmy odcinek "Stranger Things
" wcale nie jest tym finałowym. Użytkownik sięga po wskazówki z przeróżnych porządków – czasem jest to ułożenie dłoni niektórych bohaterów, czasem zachowanie postaci trzecioplanowych i statystów, a czasem kolor pojawiających się w kadrze przedmiotów. Filmik szczegółowo objaśniający wszystkie wskazówki możecie zobaczyć poniżej:
W innych nagraniach różni influencerzy przerzucają się kolejnymi dowodami. W swoich poszukiwaniach część w nich wykracza poza materię samego serialu, analizując też zachowania aktorów w trakcie działań promocyjnych, posty w mediach społecznościowych albo fragmenty wywiadów. Wśród nich znalazła się analiza posta opublikowanego przed kilkunastoma godzinami. Po tym, jak teoria o dodatkowym odcinku poniosła się w internecie szerokim echem, oficjalne konto "Stranger Things
" na TikToku zamieściło między niepozorny post z Panem Clarkiem. Za mężczyzną w górnym rogu eksponowany jest zegar – element regularnie wykorzystywany we wcześniejszych odcinkach serialu. Gdy spojrzymy na godzinę, możemy dostrzec 01:07. Zapisana jako 07.01 ujawniać ma datę, w której ukaże się tajemniczy odcinek – równo tydzień po premierze finału.
Zerkając w sekcję komentarzy możemy zobaczyć kolejne zjawisko. Zdaniem obserwatorów, wpisanie w czacie: "Fake Ending" ukaże zdjęcie głównych bohaterów, którzy się do siebie przytulają. Z kolei komenda: "I Believe" pokaże kostkę do D&D zatrzymaną na liczbie 11 – tak jak Jedenastka grana przez Millie Bobby Brown
.
Jeśli podejrzenia fanów okażą się prawdziwe, dodatkowy odcinek "Stranger Things
" powinien mieć swoją premierę dzisiejszego wieczoru czasu amerykańskiego. W takim wypadku na polskim Netflxie odcinek miałby z kolei ukazać się po północy.
Podsumowujemy ostatni odcinek "Stranger Things"