"Stranger Things" zakończone! Co stało się w ostatnim odcinku?

UWAGA. PONIŻSZY NEWS ZAWIERA SPOILERY DO FINAŁOWEGO ODCINKA "STRANGER THINGS"
Ostatni odcinek "Stranger Things
" trafił na serwis Netflix w trakcie noworocznej nocy. Dla wielu Polaków posylwestrowy odpoczynek stanie się więc idealną sposobnością do pochłonięcia finałowego rozdziału historii z Hawkins. Ponad dwugodzinny odcinek wyreżyserowany przez braci Duffer
postanowiliśmy spoilerowo podsumować poniżej. Pamiętajcie – informacje te czytacie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Co się stało w ostatnim odcinku "Stranger Things" Eleven jednak żyje
Choć wydawało się, że grana przez Millie Bobby Brown
Eleven poświęciła się, by uratować świat i skutecznie zamknąć przejście na Drugą Stronę, jej śmierć była jedynie zmyłką. Poległa w eksplozji bomby Eleven okazała się... fałszywym sobowtórem, stworzonym mocą zaklęcia Kali (Linnea Berthelsen
). Choć dziewczyna szczęśliwie pozostaje cała i zdrowa, nie rozwiewa wrażenia własnej śmierci – dzięki temu prościej było jej uciec w nieznane i na dobre opuścić Hawkins. Cóż, tak przynajmniej twierdzi Mike. Za to Kali ginie
Niestety, nie mogło obyć się bez ofiar. Najwyraźniej, by Eleven mogła żyć, ktoś noszący inny numer za imię musiał zginąć. Kali umiera za sprawą celnie oddanego strzału Porucznika Roberta Akersa (Alex Breaux
). Zabójca padł później ofiarą rozwścieczonej Eleven, która przejęła kontrolę nad jego umysłem, zmuszając go do oddania jeszcze jednego strzału – tym razem już we własną skroń. Strach Henry'ego Creela przed jaskinią wyjaśniony
Jednym z twistów okazuje się także wyjaśnienie, dlaczego Henry tak bardzo obawiał się jaskini. Ostatni odcinek ujawnia, że po zabiciu tajemniczego mężczyzny, Henry widział, jak jego młodsze "ja"
otwiera walizkę, z której wyskakuje fragment istoty, a następnie wwierca się w jego dłoń. Choć Henry stanowczo podtrzymuje, że on oraz istota jest jednością, wychodzi na to, że Łupieżca Umysłu nie chciał, by mężczyzna wiedział, że został wykorzystany jako naczynie – tak samo, jak Will (Noah Schnapp
) był wcześniej naczyniem dla Henry'ego. To koniec Vecny i Łupieżcy Umysłu
Główni antagoniści serialu nareszcie zostają pokonani. Starcie pomiędzy Eleven i Vecną we wnętrzu Łupieżcy Umysłu musiał wspomóc Will – dopiero jego wejście do umysłu Vecny pozwoliło zniszczyć zło zagrażające Hawkins. Vecna kończy serial krótszy o głowę, ściętą pewnym ruchem ostrego topora. Wszystko wraca do normy...
W miasteczku Hawkins wszystko wraca do normy. Katastrofalne wydarzenia zostają oficjalnie nazwane "trzęsieniem ziemi", a nasi bohaterowie nie mają interesu, by komukolwiek z zewnątrz wyjawić prawdę na temat Drugiej Strony. Spotykamy ich ponownie po wyraźnym przeskoku czasowym, w dniu zakończenia nauki w liceum. ...także w relacjach
Sporo zdążyło wyprostować się także w relacjach budowanych przez kolejnych bohaterów serialu. Steve (Joe Keery
) i Jonathan (Charlie Heaton
) nareszcie zakopują wojenny topór – w końcu szczerze ze sobą rozwijają, wybaczając sobie przeszłe zadry i puszczając nieprzyjemności w niepamięć. Mimo perturbacji, spokojną przyjaźń podtrzymają także Mike (Finn Wolfhard
) i Will – mimo niezręcznego wyznania miłości, już na początku ostatniego odcinka sprawa między bliskimi kolegami została wrażliwie wyjaśniona. Po przeskoku czasowym widzimy też, że trochę zmieniło się u starszych bohaterów. Najwięcej wydarzyło się w życiu Hoppera (David Harbour
), który po tym, jak zaczął pełnić obowiązki ojczyma dla dzieci Joyce (Winona Ryder
), postanowił postawić pierwszy krok w kierunku sformalizowania związku ze swoją wybranką. Za nieoczekiwanymi oświadczynami idzie też propozycja przeprowadzki do Montauk i zaczęcia wszystkiego od nowa. Dungeons and Dragons...
...jest dalej grane! I, cóż, to chyba pozostaje najważniejsze.
Stranger Things – zwiastun trzeciej części ostatniego sezonu