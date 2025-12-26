Matt Duffer nie chce szokować fanów "Stranger Things": "To nie »Gra o tron«"

Finał "Stranger Things" zbliża się wielkimi krokami. W rozmowie z The Hollywood Reporter bracia Dufferowie opowiedzieli o wyzwaniach, z jakimi wiązała się praca nad finałowym sezonem "Stranger Things", oraz o tym, jak starali się wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów.
Matt Duffer o finale "Stranger Things"
Fani "Stranger Things
" z pewnością zastanawiają się, czy któryś z bohaterów zginie. Matt Duffer
unika jednoznacznych deklaracji w tej kwestii, ale jego odpowiedź powinna (przynajmniej częściowo) uspokoić widzów obawiających się o los ulubionych postaci.
Ross i Matt DufferowieTo nie "Gra o tron". Nie jesteśmy w Westeros
– powiedział. Uwielbiam "Grę o tron", ale nasz serial to coś zupełnie innego. Nie zrobimy żadnych Krwawych Godów. Sądzę, że wiele wydarzeń z finału będzie zaskoczeniem, ale nie próbujemy nikogo zszokować ani zdenerwować. Mam nadzieję, że kiedy widzowie dotrą do finału, będą mieli poczucie, że wydarzyło się tam coś nieuniknionego i nie będzie to dla nich bolesne, lecz satysfakcjonujące. Zobaczymy.
Zobacz zwiastun finałowych odcinków "Stranger Things"
Finałowy sezon "Stranger Things
" został podzielony przez Netflix na trzy części: pierwsze cztery odcinki zadebiutowały 27 listopada. Dziś pojawiły się kolejne trzy. Ostatni będzie można zobaczyć już w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Zobaczcie zwiastun:
Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.