Newsy Seriale Matt Duffer nie chce szokować fanów "Stranger Things": "To nie »Gra o tron«"
VOD / Seriale

Matt Duffer nie chce szokować fanów "Stranger Things": "To nie »Gra o tron«"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Stranger+Things%22+to+nie+%22Gra+o+tron%22.+Matt+Duffer+o+finale+serialu%3A+%22Nie+chcemy+szokowa%C4%87%22-164507
Matt Duffer nie chce szokować fanów &quot;Stranger Things&quot;: &quot;To nie »Gra o tron«&quot;
źródło: materialy promocyjne
Finał "Stranger Things" zbliża się wielkimi krokami. W rozmowie z The Hollywood Reporter bracia Dufferowie opowiedzieli o wyzwaniach, z jakimi wiązała się praca nad finałowym sezonem "Stranger Things", oraz o tym, jak starali się wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów.

Matt Duffer o finale "Stranger Things"


Fani "Stranger Things" z pewnością zastanawiają się, czy któryś z bohaterów zginie. Matt Duffer unika jednoznacznych deklaracji w tej kwestii, ale jego odpowiedź powinna (przynajmniej częściowo) uspokoić widzów obawiających się o los ulubionych postaci. 

Ross i Matt Dufferowie
To nie "Gra o tron". Nie jesteśmy w Westeros – powiedział. Uwielbiam "Grę o tron", ale nasz serial to coś zupełnie innego. Nie zrobimy żadnych Krwawych Godów. Sądzę, że wiele wydarzeń z finału będzie zaskoczeniem, ale nie próbujemy nikogo zszokować ani zdenerwować. Mam nadzieję, że kiedy widzowie dotrą do finału, będą mieli poczucie, że wydarzyło się tam coś nieuniknionego i nie będzie to dla nich bolesne, lecz satysfakcjonujące. Zobaczymy.

Zobacz zwiastun finałowych odcinków "Stranger Things"


Finałowy sezon "Stranger Things" został podzielony przez Netflix na trzy części: pierwsze cztery odcinki zadebiutowały 27 listopada. Dziś pojawiły się kolejne trzy. Ostatni będzie można zobaczyć już w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Zobaczcie zwiastun: 



Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Powiązane artykuły Stranger Things

Zobacz wszystkie artykuły

Stranger Things  (2016)

 Stranger Things

Beyond Stranger Things  (2017)

 Beyond Stranger Things

Stranger Things Tokio  (2023)

 Stranger Things Tokio

Stranger Things: Opowieści z '85  (2026)

 Stranger Things: Opowieści z '85

Najnowsze Newsy

VOD Seriale Podcast

"Niebo. Rok w piekle": jak powstał thriller o słynnej polskiej sekcie z lat 90.?

1 komentarz

Mohammad Bakri nie żyje. Palestyński aktor miał 72 lata

3 komentarze
Filmy

Nie została Lois Lane, będzie jedną z X-Men?

2 komentarze
VOD Filmy

Gwiazda "Stranger Things" w nowym horrorze platformy Netflix

16 komentarzy
Rankingi Filmy

Dobre, bo polskie? Najlepsze polskie filmy 2025 według użytkowników Filmwebu

14 komentarzy
VOD Seriale

"Niebo. Rok w piekle" w HBO Max! Premiera już dziś!

VOD Wideo

Wszyscy będą o niej plotkować. Zwiastun 4. sezonu "Bridgertonów"

5 komentarzy