Powrót do Hawkins coraz bliżej. Nowy zwiastun "Stranger Things: Opowieści z '85"

Opadł już kurz po finale "Stranger Things" ale wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnej produkcji z tego uniwersum: chodzi oczywiście o animację "Stranger Things: Opowieści z '85". W sieci zadebiutował właśnie nowy zwiastun serialu.
Akcja animacji "Stranger Things: Opowieści z '85
" ma się toczyć między wydarzeniami przedstawionymi w drugim i trzecim sezonie oryginalnego serialu, podczas brutalnej śnieżycy, jaka miała miejsce w 1985 roku.
Dobrze znani bohaterowie będą musieli stawić czoła nowym potworom i rozwikłać paranormalną zagadkę, przez którą mieszkańcy ich miasteczka nie mogą normalnie żyć.
Serial zadebiutuje na Netfliksie 23 kwietnia i ma liczyć 10 półgodzinnych odcinków. Jego producentami są Matt
i Ross Dufferowie
, twórcy oryginalnego serialu. W obsadzie znaleźli się Brooklyn Davey Norstedt jako Jedenastka
, Jolie Hoang-Rappaport
jako Max, Luca Diaz
jako Mike, Elisha Williams
jako Lucas, Braxton Quinney jako Dustin, Ben Plessala jako Will oraz Brett Gipson
jako Hopper. Innym bohaterom głosu użyczą m.in. Odessa A’zion
, Janeane Garofalo
i Lou Diamond Phillips
.
"Stranger Things: Opowieści z '85" – nowy zwiastun