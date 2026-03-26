Gwyneth Paltrow z główną rolą w nowym filmie Netfliksa. To ekranizacja książki

Platforma Netflix sięga po głośny literacki tytuł. Po zaciętej walce kilku wytwórni streamingowy gigant zdobył prawa do ekranizacji bestsellerowych "Strangers" autorstwa Belle Burden. W głównej roli wystąpi Gwyneth Paltrow, która będzie również jedną z producentek wykonawczych projektu.
O czym opowiada "Strangers"?
Za produkcję odpowiada Stacey Sher
, natomiast scenariusz przygotuje Heidi Schreck
- ceniona dramatopisarka, nominowana m.in. do Pulitzera. Projekt powstaje jako pełnometrażowa adaptacja książki, która od momentu premiery w styczniu szybko trafiła na szczyt listy "New York Timesa". Historia opisana w "Strangers" rozgrywa się na początku pandemii COVID-19, w marcu 2020 roku.
Bohaterką jest sama autorka, która wraz z rodziną spędza czas w domu na wyspie Martha’s Vineyard, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Sielankową codzienność przerywa jednak nagła decyzja jej męża o odejściu - bez wyjaśnień, po dwóch dekadach wspólnego życia. Z dnia na dzień bliska osoba staje się kimś zupełnie obcym.
W swojej książce Burden analizuje swoje małżeństwo, próbując dostrzec sygnały, które mogły wcześniej umknąć. To jednocześnie opowieść o konfrontacji z własną przeszłością i społecznymi oczekiwaniami wobec kobiet w obliczu zdrady oraz o osobistej przemianie.
Dla Paltrow
będzie to kolejny głośny projekt po sukcesie filmu "Wielki Marty
", w którym wystąpiła u boku Timothéego Chalameta
. Produkcja zdobyła dziewięć nominacji do Oscarów i stała się największym kasowym hitem studia A24.
Na razie nie ujawniono daty rozpoczęcia zdjęć ani premiery filmu.
