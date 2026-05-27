Newsy Filmy "Straszny film" na pokazach przedpremierowych
Filmy

"Straszny film" na pokazach przedpremierowych

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Straszny+film%22+na+pokazach+przedpremierowych-166819
&quot;Straszny film&quot; na pokazach przedpremierowych
Dystrybutor UIP zaprasza wszystkich kinomaniaków na pokazy przedpremierowe komedii "Straszny film". Odbędą się one 3 i 4 czerwca.

Gdzie zobaczyć "Straszny film" przedpremierowo?



Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris i Regina Hall ponownie spotykają się w komedii „Straszny film”. Ulubieni bohaterowie powracają, aby przedrzeć się przez rebooty, remake'i, prequele, sequele, spin-offy, horrory i wszystkie historie ze słowem "dziedzictwo" i każdy "ostatni rozdział", który absolutnie nie jest ostatni. Każda granica zostaje przekroczona w nowej komedii "Straszny film".


Film przedpremierowo 3 i 4 czerwca będzie można obejrzeć w kinach:

- sieci Cinema City
- wybranych kinach sieci Helios
- sieci Multikino

a także w kinach:

Chodzież Noteć
Chrzanów Sztuka
Elbląg Światowid
Ełk Planet Cinema
Gdańsk Cinema1
Gorlice Kolory
Inowrocław Kinomax
Jarosław Kino Na Biegunach
Nowy Sącz Sokół
Nysa Cinema N3D
Oświęcim Planet Cinema
Pabianice Tomi
Rabka Śnieżka
Siedlce NoveKino
Sochaczew Odeon
Strzelin Grażyna
Suwałki Lumiere
Świebodzin Maxkino
Świecie Wrzos
Wieluń Syrena
Września Trójka
Zabrze Planet Cinema
Zakopane Sokół
Zawiecie MOK
Zawiercie Planet Cinema

Więcej informacji o pokazach szukajcie na stronach kin.

Zwiastun filmu "Straszny film"




Powiązane artykuły Straszny film

Zobacz wszystkie artykuły

Straszny film  (2026)

 Straszny film

Straszny film  (2000)

 Straszny film

Straszny film 2  (2001)

 Straszny film 2

Straszny film 3  (2003)

 Straszny film 3

Najnowsze Newsy

Nie żyje Pierre Deny. Aktor znany z "Emily w Paryżu" miał 69 lat

Filmy

Czy 20-letni debiutant wyreżyserował "Backrooms"? Aktor zabiera głos

3 komentarze
Gry

"Wiedźmin 3". Plotki były prawdziwe. Nadchodzi nowy dodatek!

22 komentarze

Nie żyje Albert Wolsky, dwukrotny laureat Oscara

2 komentarze
Filmy

Reżyser "Wojny" kręci western

6 komentarzy
Seriale

Cooper Hoffman gwiazdą nowego serialu. O czym opowie "Durango"?

VOD Seriale

Amazon ma nowy hit. Tylko "Pierścienie Władzy" i "Fallout" oglądały się lepiej

8 komentarzy