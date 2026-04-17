Kogo obrazi "Straszny film"? Wszystkich! Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun

CinemaCon dobiegł już końca. W ostatni dzień imprezy Marlon Wayans i Anna Faris zaprezentowali nowy zwiastun nowego "Strasznego filmu".
Marlon Wayans i Anna Faris prezentują nowy zwiastun "Strasznego filmu"Paramount powiedział nam, abyśmy robili to, co umiemy najlepiej: obrażali ludzi
– powiedział Wayans
. Aktor i komik przygotował też długą listę ludzi, którym prawdopodobnie nie spodobają się żarty w nowym "Strasznym filmie
": Biali ludzie, czarni ludzie, nie całkiem biali ludzie, Meksykanie, Nieksykanie, Azjaci, cały stan Vermont, czyli więcej białych ludzi, Diddy i pani sprzątająca u Diddy'ego
– przeczytał z przygotowanego wcześniej długiego zwoju papieru.
Anna Faris, Shawn Wayans i Marlon Wayans podczas CienmaConu w Las Vegas
Następnie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć nowy zwiastun, w którym nie brakowało scen nawiązujących do największych hitów ostatnich lat: "Uciekaj!
", "Uśmiechnij się
", "Substancji
", "Grzeszników
" czy "Zniknięć
". W jednej ze scen widzowie mogli zobaczyć osobę pracującą w szpitalu, która spieszy z pomocą granej przez Faris
bohaterce, po czym mówi: Ta biała dziewczyna nie może umrzeć na mojej zmianie. Jestem zatrudniona w ramach DEI
(ang. diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie – strategia zarządzania promująca sprawiedliwe traktowanie pracowników, niezależnie od ich płci, wieku, pochodzenia czy poglądów). W innej scenie grana przez Reginę Hall bohaterka żartuje ze słabego wyniku "Balleriny
", czyli spin-offu "Johna Wicka
".
Zobacz zwiastun "Strasznego filmu"
Na nowy zwiastun "Strasznego filmu
" musimy jeszcze poczekać. Tymczasem przypominamy pierwszy, w którym mogliśmy zobaczyć nawiązania do takich filmów jak "M3GAN
", "Grzesznicy
" czy "Zniknięcia
":