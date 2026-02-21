"Straszny film" to nie wszystko. Bracia Wayans chcą powrotu swoich największych hitów

Jeśli macie sentyment do jadącej po bandzie komedii z przełomu lat 90. i 2000., trzymajcie kciuki za komercyjny sukces "Strasznego filmu 6". Wierząc Marlonowi Wayansowi, scenarzyście i gwieździe serii, zarobek na produkcji mógłby otworzyć drogę do stworzenia kontynuacji innych klasycznych filmów braci Wayans: "Chłopaczków z sąsiedztwa" i "Agentów bardzo specjalnych". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Wulgarne komedie braci Wayans wrócą do łask?
Na fali niewątpliwych sukcesów na przełomie lat 90. i 2000. bracia Wayans
uchodzili za absolutne ikony durnej, niekontrolowanej komedii. Po "Chłopaczkach z sąsiedztwa
" z 1996 roku najwięcej chwały wśród entuzjastów wulgarnego dowcipu zdobyli przez "Agentów bardzo specjalnych
" i serię "Straszny film
" kontestującą popularne hity i franczyzy horrorowe. Od 2005 roku tworzone przez nich projekty systematycznie traciły jednak na zainteresowaniu – zarówno przez coraz niższą jakość produkcji, jak i obserwowaną zmianę wrażliwości w amerykańskiej komedii. Z tego też względu od 2019 roku nie powstał żaden film, przy którym Wayansi
działaliby jako scenarzyści.
To jednak zmieni się wraz z nadejściem "Strasznego filmu 6
", którego premiera zaplanowana jest już na 12 czerwca 2026 roku. Scenariusz do produkcji napisali wspólnie Marlon
, Keenen Ivory
i Shawn Wayans
wspierani piórem Ricka Alvareza
. Dziś portal Deadline donosi, że powrót po latach może przerodzić się w dłuższą posiadówkę. Jak informuje sam Marlon Wayans
, dobry wynik filmu w zestawieniu box-office może pozwolić na twórczy powrót do innych kultowych produkcji braci. Kiedy zobaczycie ten film, powiecie: "To jest to. Tego właśnie potrzebowaliśmy". Wyjdziecie nasyceni do granic możliwości, a i tak będziecie chcieli więcej
– mówił o "Strasznym filmie 6
" Marlon Wayans
w programie Rap Attack, po czym dodał: Jeśli "Straszny film" odniesie taki sukces, na jaki liczymy, wrócimy z pełną mocą — najpierw "Agenci bardzo specjalni 2" i "Chłopaczki z sąsiedztwa 2". Sięgniemy do archiwów i przywrócimy nasze największe hity. Wiemy, jak to się robi
– zaznaczył twórca.
W dalszej części rozmowy Marlon Wayans
dodał, że już niedługo powinniśmy otrzymać nowe informacje o nadchodzącym "Strasznym filmie 6
". Zwiastun produkcji ma mieć swoją premierę już 27 lutego, pierwszy raz emitowany przed seansami nowego "Krzyku
". Dodał również, że wielu pamiętanych z serii aktorów powróci do swoich ról, między innymi Anna Faris
, Regina Hall
, Dave Sheridan
, Cheri Oteri
, Anthony Anderson
czy Lochlyn Munro
. W Shorty'ego i Raya wcielą się znowu oczywiście również bracia Marlon
i Shawn Wayans
.
"Straszny film" – zwiastun filmu