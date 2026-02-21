Newsy Filmy "Straszny film" to nie wszystko. Bracia Wayans chcą powrotu swoich największych hitów
Filmy

"Straszny film" to nie wszystko. Bracia Wayans chcą powrotu swoich największych hitów

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Straszny+film%22+to+nie+wszystko.+Bracia+Wayans+chc%C4%85+powrotu+swoich+najwi%C4%99kszych+hit%C3%B3w-165304
&quot;Straszny film&quot; to nie wszystko. Bracia Wayans chcą powrotu swoich największych hitów
źródło: Materiały prasowe
Jeśli macie sentyment do jadącej po bandzie komedii z przełomu lat 90. i 2000., trzymajcie kciuki za komercyjny sukces "Strasznego filmu 6". Wierząc Marlonowi Wayansowi, scenarzyście i gwieździe serii, zarobek na produkcji mógłby otworzyć drogę do stworzenia kontynuacji innych klasycznych filmów braci Wayans: "Chłopaczków z sąsiedztwa" i "Agentów bardzo specjalnych".


Wulgarne komedie braci Wayans wrócą do łask?



Na fali niewątpliwych sukcesów na przełomie lat 90. i 2000. bracia Wayans uchodzili za absolutne ikony durnej, niekontrolowanej komedii. Po "Chłopaczkach z sąsiedztwa" z 1996 roku najwięcej chwały wśród entuzjastów wulgarnego dowcipu zdobyli przez "Agentów bardzo specjalnych" i serię "Straszny film" kontestującą popularne hity i franczyzy horrorowe. Od 2005 roku tworzone przez nich projekty systematycznie traciły jednak na zainteresowaniu – zarówno przez coraz niższą jakość produkcji, jak i obserwowaną zmianę wrażliwości w amerykańskiej komedii. Z tego też względu od 2019 roku nie powstał żaden film, przy którym Wayansi działaliby jako scenarzyści. 


To jednak zmieni się wraz z nadejściem "Strasznego filmu 6", którego premiera zaplanowana jest już na 12 czerwca 2026 roku. Scenariusz do produkcji napisali wspólnie Marlon, Keenen Ivory i Shawn Wayans wspierani piórem Ricka Alvareza. Dziś portal Deadline donosi, że powrót po latach może przerodzić się w dłuższą posiadówkę. Jak informuje sam Marlon Wayans, dobry wynik filmu w zestawieniu box-office może pozwolić na twórczy powrót do innych kultowych produkcji braci.

Kiedy zobaczycie ten film, powiecie: "To jest to. Tego właśnie potrzebowaliśmy". Wyjdziecie nasyceni do granic możliwości, a i tak będziecie chcieli więcej – mówił o "Strasznym filmie 6" Marlon Wayans w programie Rap Attack, po czym dodał:

Jeśli "Straszny film" odniesie taki sukces, na jaki liczymy, wrócimy z pełną mocą — najpierw "Agenci bardzo specjalni 2" i "Chłopaczki z sąsiedztwa 2". Sięgniemy do archiwów i przywrócimy nasze największe hity. Wiemy, jak to się robi – zaznaczył twórca.

W dalszej części rozmowy Marlon Wayans dodał, że już niedługo powinniśmy otrzymać nowe informacje o nadchodzącym "Strasznym filmie 6". Zwiastun produkcji ma mieć swoją premierę już 27 lutego, pierwszy raz emitowany przed seansami nowego "Krzyku". Dodał również, że wielu pamiętanych z serii aktorów powróci do swoich ról, między innymi Anna Faris, Regina Hall, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Anthony Anderson czy Lochlyn Munro. W Shorty'ego i Raya wcielą się znowu oczywiście również bracia Marlon i Shawn Wayans.

