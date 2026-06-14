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"Straszny film" zarobił fortunę. Ile dostała jego gwiazda Anna Faris?

Variety / autor: /
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&quot;Straszny film&quot; zarobił fortunę. Ile dostała jego gwiazda Anna Faris?
Gwiazda serii "Straszny film" Anna Faris udzieliła ostatnio wywiadu dziennikowi "Variety". Opowiedziała w nim o kulisach pracy przy kultowej serii, w tym o swoich zarobkach, które pomimo box office'owego sukcesu wcale nie były wysokie. 

"Straszny film": duży box office, mała gaża aktorska



W rozmowie aktorka wspomina, że po premierze "Strasznego filmu 2" od projektu została odsunięta rodzina Wayansów, która stworzyła cykl. - W 2002 roku Keenen (Ivory Wayans - reżyser i współscenarzysta) zadzwonił do mnie i powiedział, że seria została im odebrana. Poprosił, żebym nie brała udziału w kolejnej części - relacjonuje Faris

Aktorka była jednak w trudnej sytuacji finansowej i nie mogła odmówić udziału w produkcji, mimo osobistej sympatii do twórców: Powiedział: "Mogą cię co najwyżej pozwać". Ja z kolei myślałam tylko o tym, że mieszkam w kawalerce przy targu z warzywami.


Jak się bowiem okazuje, wynagrodzenie Faris za pierwszą część serii było bardzo niskie jak na skalę sukcesu filmu. Za występ w pierwszym "Strasznym filmie", który zarobił w kinach 278 milionów dolarów, otrzymała około 65 tysięcy dolarów kanadyjskich w ramach kontraktu na trzy części.  

- Nie rozumiałam wtedy, jak działają takie umowy. Studio może związać aktora na kilka części i płacić stosunkowo niewiele - powiedziała. Jak dodała, podobnie wyglądały jej zarobki przy kolejnych częściach, co sprawiło, że miała mieszane uczucia wobec całej serii. Z jednej strony była to trampolina dla jej kariery, z drugiej - finansowe rozczarowanie.

Aktorka przyznała, że przez pewien czas czuła się w Hollywood niepewnie i miała wrażenie, że stopniowo znika z branży. Sytuacja zmieniła się dopiero niedawno, gdy w 2025 roku Marlon Wayans odezwał się do niej i zaproponował powrót do serii. - To było uczucie zwycięstwa. Ostatni rok i pół był dla mnie bardzo pozytywny - podkreśliła.  

Nowy "Straszny film" również sprzedaje się świetnie. Po 10 dniach od premiery na jego koncie jest już 130 milionów dolarów. 

"Straszny film": zwiastun



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