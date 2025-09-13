Newsy Filmy Twórca "Strasznego filmu 6" ostrzega: nie obchodzi nas, czy ktoś jest wrażliwy
Twórca "Strasznego filmu 6" ostrzega: nie obchodzi nas, czy ktoś jest wrażliwy

Jedną z bardziej wyczekiwanych premier przyszłego roku będzie bez wątpienia szósta część legendarnej serii parodii kina grozy "Straszny film". Za jej realizację odpowiadają bracia Wayans, którzy nakręcili wcześniej pierwszą i drugą odsłonę cyklu.  Czy nowy film będzie równie niegrzeczny i bezpardonowy co komedie z 2000 i 2001 roku?

"Straszny film 6" nie będzie brał jeńców



W wywiadzie z "Entertainment Weekly" Marlon Wayans określa "Straszny film 6" mianem bezkompromisowego. Chcemy po prostu rozśmieszyć wszystkich i nie obchodzi nas, czy ktoś jest wrażliwy - deklaruje aktor - Nawet wrażliwi ludzie muszą umieć śmiać się z siebie.

Wayans przypomina: Po prostu pamiętaj, że nie śmiejemy się tylko z ciebie. Ty też masz okazję śmiać się z innych. Kiedy zrobiliśmy "Agentów bardzo specjalnych", żartowaliśmy ze wszystkich. Żartowaliśmy z czarnych, z białych i Latynosów. To właśnie robimy. Żartujemy ze świata, rozjaśniamy go humorem. Nie po to, żeby krzywdzić, ale żeby rozśmieszać. Czasami ktoś może poczuć się urażony, ale hej! Nie każdy żart chwyta w 100 procentach. Jeśli jednak opowiesz żart i sto osób się śmieje, a jedna wychodzi, to wciąż jest dobry żart.


Nadchodzący sequel ma być "świetnym pretekstem do dyskusji. Czymś, przy czym wszyscy możemy usiąść i śmiać się razem - trzy pokolenia ludzi, którzy od dawna nie mieli dobrej komedii".

Myślę, że trzeba zaakceptować, jak bardzo zmieniła się komedia - wyjaśnia Wayans - Nie tylko horrory się zmieniły, ale filmy w ogóle. Zmieniła się publiczność i świat. Uważam, że sposobem, by to pokazać, jest uczynienie różnicy pokoleniowej częścią rozmowy. Właśnie tak skonstruowaliśmy nasz film. Żebyśmy mogli o tym wszystkim mówić. To jest rozmowa z tymi zabawnymi postaciami, które akurat przechodzą przez różne sytuacje. Im większą presję kładzie się na bohaterach i im bardziej przerażające są sytuacje, tym lepiej można ich naprawdę poznać.

W nowym "Strasznym filmie" twórcy zamierzają parodiować zarówno znane serie, które w ostatnich latach doczekały się requeli ("Koszmar minionego lata", "Krzyk"), jak i nowe produkcje: "Uciekaj!" i "Nie!" Jordana Peele'a, "Kod zła" Osgooda Perkinsa, "Heretic" Scotta Becka i Bryana Woodsa oraz "Grzesznicy" Ryana Cooglera. Poza Wayansem do swoich ról powrócą Anna Faris i Regina Hall. Prace na planie rozpoczną się już w październiku. 

Premiera zaplanowana jest na 12 czerwca 2026 roku.

Zwiastun komedii "Straszny film"



