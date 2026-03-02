Strach się bać? Pierwszy zwiastun "Strasznego filmu 6"

Wazzup! W weekend na ekranach kin zagościł "Krzyk 7", a jego tropem podąża już "Straszny film 6". Teraz twórcy udostępnili szerokiemu gronu pierwszy zwiastun produkcji. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Oto pierwszy zwiastun "Strasznego filmu 6"
Przypomnijmy: zwiastun "Strasznego filmu 6
" był wyświetlany w amerykańskich kinach przed nowym "Krzykiem
". Krótką zajawkę udostępnił w swoich mediach społecznościowych Marlon Wayans
, czyli jedna z gwiazd cyklu (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
). Teraz wideo zostało udostępnione szerokiej publiczności. Możecie je zobaczyć poniżej:
Premiera zaplanowana jest na 12 czerwca 2026 roku. Twórcy tradycyjnie będą śmiać się z takich hitów kina grozy. Zobaczymy parodie takich filmów jak "Uciekaj!
" i "Nie!
" Jordana Peele'a
, "Kod zła
" Osgooda Perkinsa
, "Zniknięcia
" Zacha Creggera
, "M3GAN
" Gerarda Johnstone'a
oraz nominowanych do Oscarów w 16 kategoriach "Grzeszników
" Ryana Cooglera
.
Fenomen serii "Straszny film"
Pierwszy "Straszny film
" trafił na ekrany w 2000 roku. Dzieło braci Wayans
było rubaszną zgrywą z królujących wówczas na ekranach horrorów: "Krzyku
", "Koszmaru minionego lata
" oraz "Blair Witch Project
". Kosztujący zaledwie 19 milionów dolarów film zarobił na całym świecie blisko 280 milionów dolarów. Powstanie kontynuacji było formalnością.
Kolejne części debiutowały w kinach w 2001, 2003, 2006 i 2013 roku. W sumie wszystkie filmy przyniosły producentom blisko 900 milionów dolarów wpływów. Kino grozy nadal ma się świetnie, toteż twórcom szóstej części z pewnością nie zabraknie inspiracji do żartów.