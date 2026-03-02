Newsy Strach się bać? Pierwszy zwiastun "Strasznego filmu 6"
Strach się bać? Pierwszy zwiastun "Strasznego filmu 6"

Strach się bać? Pierwszy zwiastun &quot;Strasznego filmu 6&quot;
Wazzup! W weekend na ekranach kin zagościł "Krzyk 7", a jego tropem podąża już "Straszny film 6". Teraz twórcy udostępnili szerokiemu gronu pierwszy zwiastun produkcji.

Oto pierwszy zwiastun "Strasznego filmu 6"


Przypomnijmy: zwiastun "Strasznego filmu 6" był wyświetlany w amerykańskich kinach przed nowym "Krzykiem". Krótką zajawkę udostępnił w swoich mediach społecznościowych Marlon Wayans, czyli jedna z gwiazd cyklu (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz wideo zostało udostępnione szerokiej publiczności. Możecie je zobaczyć poniżej: 



Premiera zaplanowana jest na 12 czerwca 2026 roku. Twórcy tradycyjnie będą śmiać się z takich hitów kina grozy. Zobaczymy parodie takich filmów jak "Uciekaj!" i "Nie!" Jordana Peele'a, "Kod zła" Osgooda Perkinsa, "Zniknięcia" Zacha Creggera, "M3GAN" Gerarda Johnstone'a oraz nominowanych do Oscarów w 16 kategoriach "Grzeszników" Ryana Cooglera.


Fenomen serii "Straszny film"


Pierwszy "Straszny film" trafił na ekrany w 2000 roku. Dzieło braci Wayans było rubaszną zgrywą z królujących wówczas na ekranach horrorów: "Krzyku", "Koszmaru minionego lata" oraz "Blair Witch Project". Kosztujący zaledwie 19 milionów dolarów film zarobił na całym świecie blisko 280 milionów dolarów. Powstanie kontynuacji było formalnością.  

Kolejne części debiutowały w kinach w 2001, 2003, 2006 i 2013 roku. W sumie wszystkie filmy przyniosły producentom blisko 900 milionów dolarów wpływów. Kino grozy nadal ma się świetnie, toteż twórcom szóstej części z pewnością nie zabraknie inspiracji do żartów.

